Множественное гражданство: сколько украинцев поддерживает двойной паспорт

Президент Владимир Зеленский предложил в Украине ввести множественное гражданство. Это означает, что украинцы могут быть гражданами сразу нескольких стран, или же граждане других стран смогут получить украинский паспорт. Active Group провела социологическое исследование, чтобы узнать, поддерживают ли украинцы множественное гражданство.

Двойное гражданство в Украине. Фото из открытых источников

Согласно опросу Active Group, 27,2% украинцев однозначно поддерживают множественное гражданство, еще 31,2% частично согласны. Однозначно против двойного гражданства выступают 14,6% опрошенных, а еще 17,9% скорее против, чем за.

Таким образом, 58,4% украинцев в той или иной степени поддерживают множественное гражданство, а против – 32,5% респондентов. По сравнению с показателями октября 2023 года украинцы на 10% стали более привержены идее нескольких паспортов.





Поддерживают ли украинцы множественное гражданство. Опрос компания Active Group



Ранее портал "Комментарии" сообщал, что законопроект о множественном гражданстве предусматривает, что россияне могут получить украинский паспорт. Глава Государственной миграционной службы Наталья Науменко пояснила, что существует две категории россиян, которые могут рассчитывать на украинское гражданство. К первой относятся граждане РФ, воюющие на стороне Украины и их семьи. Ко второй россияне, которые покинули Россию по политическим мотивам.

Также "Комментарии" писали об инициативе президента Владимира Зеленского о множественном гражданстве и с экспертами и аналитиками подробно разбирали о чем идет речь и есть ли смысл ее внедрять в Украине.