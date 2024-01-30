logo

BTC/USD

42032.84

ETH/USD

2263.71

LTC/USD

66.08

USD/UAH

38.10

EUR/UAH

41.75

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Множественное гражданство: сколько украинцев поддерживает двойной паспорт
commentss НОВОСТИ Все новости

Множественное гражданство: сколько украинцев поддерживает двойной паспорт

Большинство граждан Украины поддерживают инициативу ввести множественное гражданство.

30 января 2024, 18:11
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Президент Владимир Зеленский предложил в Украине ввести множественное гражданство. Это означает, что украинцы могут быть гражданами сразу нескольких стран, или же граждане других стран смогут получить украинский паспорт. Active Group провела социологическое исследование, чтобы узнать, поддерживают ли украинцы множественное гражданство.

Множественное гражданство: сколько украинцев поддерживает двойной паспорт

Двойное гражданство в Украине. Фото из открытых источников

Согласно опросу Active Group, 27,2% украинцев однозначно поддерживают множественное гражданство, еще 31,2% частично согласны. Однозначно против двойного гражданства выступают 14,6% опрошенных, а еще 17,9% скорее против, чем за. 

Таким образом, 58,4% украинцев в той или иной степени поддерживают множественное гражданство, а против – 32,5% респондентов. По сравнению с показателями октября 2023 года украинцы на 10% стали более привержены идее нескольких паспортов.

Множественное гражданство: сколько украинцев поддерживает двойной паспорт - фото 2

Поддерживают ли украинцы множественное гражданство. Опрос компания Active Group

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что законопроект о множественном гражданстве предусматривает, что россияне могут получить украинский паспорт. Глава Государственной миграционной службы Наталья Науменко пояснила, что существует две категории россиян, которые могут рассчитывать на украинское гражданство. К первой относятся граждане РФ, воюющие на стороне Украины и их семьи. Ко второй россияне, которые покинули Россию по политическим мотивам.

Также "Комментарии" писали об инициативе президента Владимира Зеленского о множественном гражданстве и с экспертами и аналитиками подробно разбирали о чем идет речь и есть ли смысл ее внедрять в Украине.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Віктор Петрович

30 января 2024, 21:04

Зухвала, свідома брехня..... Проведіть референдум з цього питання та прихватизації Землі....


Новости

Все новости