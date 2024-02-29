"Мне помогали формулировать" - свидетели по делу Коломойского опровергают переданные следствием показания

Около 6 месяцев прошло со времени того, как экс-владельца "Приватбанка" Игоря Коломойского арестовали и предъявили обвинение в выводе из банка 5,7 млрд грн путем имитации их внесения на счета банковского учреждения. И все это время следствие строит свои подозрения на словах бывших работников банка, в целом – это свидетельство четырех человек.

Игорь Коломойский. Фото из открытых источников

Сама сделка произошла вроде бы еще в 2013 и начале 2014 года, однако исчезновение этих денег не замечали в течение десяти лет. А основанием для возбуждения дела в 2023 году стал рапорт сотрудника одной из спецслужб.

Как утверждают адвокаты Коломойского, которые привели в суде протоколы повторного допроса свидетелей обвинения, выяснилось, что показания последних с тех пор изменились. Более того, некоторые из них утверждают, что их слова были перефразированы следователями фактически в интересах следствия.

Так, адвокат защиты Игоря Коломойского, Олег Пушкарь привел слова свидетеля Скрипник от 23 октября 2023 года, когда та допускала нереальность и маловероятность внесения наличных на карточный счет последнего. А потом она заявила, что ее слова несколько раз перефразировали и это была еще мягкая версия того, что написал следователь.

"Это не мои слова, так записал следователь. Это не мое авторство", — привел прямой язык свидетельских слов защиту Игоря Коломойского.

Другой свидетель по фамилиям Зорба утверждает, что формулирование некоторых денежных транзакций как "фиктивных", когда они не сопровождались переводом наличных средств, он делал не сам, а ему "помогли некоторые виды формулировок подобрать". Адвокат Пушкарь зачитал часть допроса:

Вопрос адвоката: "Вы называете эти соглашения "фиктивными" — что вы вкладываете в понятие "фиктивное"?"

Ответ: "Ну, что сделка без наличия наличных".

Вопрос: "Верно ли я понимаю, что сделка, нет наличных, а есть безналичный расчет — реально она фиктивна?"

Ответ: "Ну, пожалуй, я не осведомлен в филологии, так я, пожалуй, увидел, что именно это слово у вас вызывало очень много вопросов, поэтому, пожалуй, я не то слово подобрал, под определение этих транзакций. Но если это соглашение о продаже наличных, ну ладно, помогите мне подобрать…"

Адвокат: "Я не могу вам помочь, могу только спросить, выбрана ли ваша формулировка именно вами?"

Ответ: "Ну, мне там помогли некоторые виды формулировок подобрать".

Также, как подчеркивают адвокаты защиты, банковские работники утверждают, что имитировать или подделать безналичные банковские расчеты невозможно, а к банковскому делу невозможно применить слово "имитирование".

Действующий глава правления "Приватбанка" Герхард Беш, допрошенный в начале февраля, указал, что каких-либо документов, подтверждающих сумму причиненного ущерба, у банка нет.

Самое главное, на чем настаивает защита Игоря Коломойского – следствие так и не смогло доказать причинения материального ущерба "Приватбанку" со стороны Игоря Коломойского. Так, из 30 допрошенных свидетелей ни один человек не подтвердил причинение вреда.

Адвокаты заявляют, что следствие во время продления сроков содержания под стражей и срока следствия не предоставили протоколы этих фактически оправдательных допросов суда. Дело продолжают вести на основе первых четырех допросов свидетелей, но за весь период следствия 50 следователями ничего нового не выявлено.