Митинг на границе: польские фермеры заблокируют пункт пропуска "Медика"

С 8 октября польские фермеры начали масштабный митинг, который продлится до 31 декабря, посредством блокировки движения грузового транспорта перед пунктом пропуска "Медика" на границе с Украиной. Об этом сообщает Львовская таможня. Протест организован с целью привлечь внимание к проблемам аграрного сектора и попытки повлиять на правительственные решения, влияющие на их бизнес.

Польские фермеры снова заблокируют границу

Акция протеста предусматривает полное перекрытие движения грузовиков, что может оказать существенное влияние на логистические маршруты и экономические связи между Польшей и Украиной.

“С 8 октября по 31 декабря 2024 г. планируется очередная акция протеста польских фермеров в виде блокирования движения грузовых транспортных средств перед пунктом пропуска "Медика", — говорится в сообщении таможни.





Ранее "Комментарии" писали, что фермеры из Польши жалуются, что от продажи килограмма малины получают 6,5-7 злотых. По их словам, такая цена реализации мягких фруктов ниже рентабельности ведения бизнеса. Главной причиной удешевления цен польские фермеры называют импорт фруктов из Украины.

Напомним, что портал "Комментарии" писал, что в последние несколько месяцев границу Польши активно начали пересекать нелегалы, которым в этом помогают белорусские правоохранители. Правительство страны объявило о создании буферной зоны на границе с Беларусью для борьбы с нелегальной миграцией. К этому присоединились польские фермеры, решившие провести акцию, посвященную защите границы.