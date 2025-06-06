Миссии NASA под угрозой срыва: какой решение принял Маск после перепалки с Трампом

Известный миллиардер и бизнесмен Илон Маск заявил о немедленном снятии с эксплуатации кораблей SpaceX Dragon после угроз президента США Дональда Трампа отменить все госконтракты с его компаниями. Это ставит под угрозу все миссии NASA. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в соответствующем посте Илона Маска в соцсети Х.

Трамп и Маск. Фото: из открытых источников

Илон Маск 5 июня заявил, что компания SpaceX как можно скорее начинает снятие с эксплуатации всех кораблей Dragon. Это стало своеобразным ответом на публичное заявление Дональда Трампа, который пообещал отменить все государственные контракты и субсидии, связанные с компаниями Маска.

"SpaceX немедленно начинает снятие с эксплуатации всех кораблей Dragon", — написал миллиардер, реагируя на заявление Трампа, что прекращение контрактов с Маском сэкономит "миллиарды долларов".

Стоит отметить, Dragon – это многоразовый космический аппарат, созданный компанией SpaceX Илона Маска. Он имеет критическое значение для США по нескольким причинам.

Так, впервые запущен в 2010 году, а с 2012-го этот космический аппарат активно используется в рамках коммерческой программы NASA.

Первая версия Dragon доставляла грузы на Международную космическую станцию (МКС), а уже Crew Dragon — астронавтов.

Если действительно Dragon снимут с эксплуатации, то это приведет к задержке в доставке на МКС оборудования и экипажа и сбоям в выполнении контрактов с NASA. Не исключено, что США потеряет технологическое лидерство в космосе.

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