Мировые лидеры поздравили Украину с Днем Независимости: от Папы Римского до Си Цзиньпина и короля Чарльза

Мировые лидеры выразили свои поздравления Украине по случаю 34-летия независимости, отмечая мужество украинского народа и поддержку его суверенитета в условиях войны.

Мировые лидеры поздравили Украину с Днем Независимости

Папа Лев XIV в своем обращении отметил, что молится за пострадавших от войны украинцев, а также за тех, кто потерял родных или дома. Он призвал к прекращению насилия и открытию пути к миру через диалог.

"Хочу заверить вас в своей молитве за народ Украины, страдающий от войны… Умоляю Господа тронуть сердца людей доброй воли, чтобы шум оружия стих и уступил место диалогу, открывая путь к миру во благо всех", — говорится в заявлении Папы Римского.

Премьер-министр Австралии Энтони Албаниз подчеркнул устойчивость украинского народа и его борьбу за будущее.

"Австралия может быть на другом конце света от Украины, но мы восхищаемся мужеством украинского народа и признаем, что они защищают принцип суверенитета", – пишет Албаниз.

Президент Эстонии Алар Карис отметил храбрость украинцев и заверил, что Эстония стоит бок о бок с Украиной.

"Ваша решимость быть свободными и мужество отстаивать свободу дают надежду далеко за пределами ваших границ. Эстония с вами", — говорится в заявлении Кариса.

Президент Турции Реджеп Эрдоган отметил стратегическое партнерство между странами и пожелал украинцам мира и процветания.

"Я убежден, что стратегическое партнерство между Турцией и Украиной имеет первостепенное значение для доверия и стабильности как на региональном, так и на глобальном уровнях. По этому случаю я снова выражаю свои лучшие пожелания Вашему Превосходительству счастья и крепкого здоровья, а дружественному народу Украины — миру, процветанию и благополучию", — говорится в заявлении Эрдогана.

Си Цзиньпин от имени КНР приветствовал украинцев, отметив традиционную дружбу между Украиной и Китаем и готовность развивать двусторонние отношения.

"По случаю Дня Независимости Украины выражаю Вам и дружественному украинскому народу свои искренние поздравления и наилучшие пожелания. Китай и Украину связывает традиционная дружба. Я готов сотрудничать с Вами, чтобы направить наши двусторонние отношения на стабильное и долгосрочное развитие и принести большую пользу народам обеих стран", — сказал лидер Китая Си Цзиньпин.

Король Великобритании Чарльз III вместе с супругой поздравил украинцев с Днем Независимости и выразил надежду на тесное сотрудничество для достижения справедливого и крепкого мира.

"Мы с женой искренне поздравляем Вас и народ Украины с Днем Независимости. Я не перестаю испытывать наибольшее и глубокое восхищение несокрушимым мужеством и духом украинского народа", — написал король Великобритании.

Президент США Дональд Трамп выразил поддержку Украине и призвал к мирному разрешению конфликта.

"Народ Украины обладает несгибаемым духом, а мужество вашей страны вдохновляет многих. США поддерживают согласованное путем переговоров урегулирование, которое сохранит суверенитет и достоинство Украины", — говорится в поздравлении Трампа с Днем независимости Украины.

