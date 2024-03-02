Мировые лидеры по использованию TruCam: кто в топе?

В Украине патрульные уже начали использовать 150 современных радаров TruCam для контроля за скоростью на дорогах. Эти устройства теперь работают на 279 участках по всей стране, включая Кировоградскую и Черниговскую области, Винницу и Черновцы. Цель проста – сделать дороги безопаснее и уменьшить количество аварий, заставив водителей не превышать скорость.

Новый уровень контроля за дорожным движением в Украине

Что такое TruCam?

TruCam – это небольшие устройства, которые могут измерять скорость машин с большой точностью и на дальнем расстоянии. Они работают на лазерах, что позволяет отследить нарушителей из общего потока машин без ошибок.

Во многих странах, где уже используют TruCam, количество ДТП на дорогах снизилось. Теперь и в Украине полицейские смогут лучше следить за порядком на дорогах.

В каких странах успешно используют TruCam.

США

В Соединенных Штатах Америки TruCam используются во многих штатах как часть программы по снижению количества дорожно-транспортных происшествий, вызванных превышением скорости. Они применяются как на шоссе, так и в городских условиях, помогая полицейским эффективно фиксировать нарушения и принимать меры.

Канада

Канада также активно использует технологии TruCam для контроля за соблюдением скоростного режима в различных провинциях. В стране уделяется большое внимание безопасности дорожного движения, и лазерные радары помогают в этом, обеспечивая точное измерение скорости и соблюдение законов.

Австралия

Австралия известна своей строгой политикой в отношении дорожной безопасности. TruCam здесь используются для контроля за соблюдением скоростных ограничений, особенно в районах с высоким риском дорожно-транспортных происшествий. Эти устройства стали ключевым элементом стратегии по снижению числа аварий и спасению жизней.

Европейские страны

Многие страны Европы, включая Великобританию, Германию, Францию и Испанию, также активно используют устройство для контроля скорости на своих дорогах. Лазерные радары улучшают безопасность на дорогах и снижают количество ДТП.