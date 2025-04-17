Мировое потребление вина упало до 60-летнего минимума: детали

Продажи вина в 2024 году упали на 3,3% по сравнению с предыдущим годом до 214,2 млн. гектолитров. Международная организация винограда и вина (OIV) заявила, что это будет самый низкий показатель продаж с 1961 года, когда продажи составили 213,6 млн. гектолитров. Производство также находится на самом низком уровне за последние 60 лет, упав на 4,8% в 2024 году до 225,8 млн. гектолитров.

Вино. Фото: из открытых источников

Согласно данным мониторинга, в 2024 году объемы продаж вина были на уровне 214 млн гектолитров, что на 3,3 процентных пункта меньше, чем в 2023 году. Кроме того, в OIV сообщают, что уже четвертый год подряд в мире сокращается площадь виноградников и составляет 7,1 млн. га. Производство вина в 2024 году уменьшилось почти на 5 п.п. по сравнению с 2023 годом и достигло самого низкого показателя более чем за 60 лет.

По данным организации, лидерами по производству вина в прошлом году уже традиционно стали европейские страны. На первой строчке была Италия, на втором месте – Франция. Заперла топовую тройку – Испания. Если говорить не о европейцах, то в топ-5 также входят США и Аргентина.

Руководитель статистики OIV Джорджио Дельгроссо заявил, что винная промышленность пострадала от идеального шторма, поскольку проблемы со здоровьем снижают потребление во многих странах, а экономические факторы усугубляют проблемы.

"Кроме краткосрочных экономических и геополитических потрясений важно учитывать структурные долгосрочные факторы, которые также способствуют наблюдаемому снижению потребления вина", — говорится в годовом отчете IOV.

Эксперты отмечают, что сейчас потребитель платит примерно на 30% больше бутылки, чем в 2019-2020 годах, а общее потребление с тех пор упало на 12%. В частности, в Соединенных Штатах, крупнейшем в мире рынке вина, потребление упало на 5,8% до 33,3 млн гектолитров.

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