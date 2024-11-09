"Мирные планы" Трампа: в Украине ожидают волну фейков от Кремля

В ближайшие месяцы медиапространство могут заполонить громкие новости об очередных "мирных инициативах" от Дональда Трампа и его окружения, однако Центр противодействия дезинформации предупреждает: такие сообщения могут быть только дымовым занавесом для российских информационных атак.

Украина противостоит новой волне дезинформации

Андрей Коваленко, руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО, призывает не поддаваться громким заявлениям и подчеркивает, что эти "инсайды" часто играют на руку Москве.

Россия использует информационное пространство для достижения своих целей, часто выдавая желаемое за действительное. Согласно данным Центра противодействия дезинформации, уже в ближайшее время в новостях появится множество материалов о якобы "мирных планах" со стороны Трампа, которые могут выглядеть как реальные инициативы. следует помнить: такие "предложения" могут быть просто информационным оружием, направленным на то, чтобы создать раскол и сомнения как в украинском обществе, да и среди международных партнеров.

В некоторых манипуляциях будет заинтересована россия, которая ведет свою игру. Некоторые медиа будут гнаться за хайпом. Нам очень важно будет отделить работу журналистов от влияния российских пропагандистов в этих историях, которые всегда манипулируют такими инфоприводами. В любом случае, истины и реального состояния дел в этих сценариях у медиа будет, как правило, мало. – много”, – отметил Коваленко.

Коваленко призывает украинцев и международных партнеров не поддаваться искушению "мирных" заявлений, которые могут быть не более чем очередной манипуляцией.

Ранее "Комментарии" писали, что президент Украины Владимир Зеленский и новоизбранный президент США Дональд Трамп вскоре встретятся для обсуждения сотрудничества между странами. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на пресс-конференции с представителем ЕС Жозепом Боррелем. Трампа уже работает над организацией этой важной встречи.