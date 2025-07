Австралийско-американский актер Джулиан Макмахон, наиболее известный по ролям доктора Кристиана Троя в сериале "Nip/Tuck", вора Доктора Дума в "Fantastic Four", а также участием в "Charmed" и "FBI: Most Wanted", умер 2 июля 2025 года. частной борьбы с раком.

Джулиан Макмахом

Ему было 56 лет. По словам жены Келли Макмахон, смерть была "спокойной" — актер умер от болезни, которую не афишировал публично. Она отметила, что он обожал жизнь, семью, работу и фанатов, и его целью было приносить радость другим. Семья попросила уважать их приватность в этот сложный период.



Макмахон родился в Сиднее 27 июля 1968 года. Сын бывшего премьер-министра Австралии Билли Макмахона, он начинал карьеру как модель, а затем перешел в актерство — сначала появлялся в австралийских сериалах, а затем перебрался в США.



Его звезда действительно сошла после роли Кристиана Троя в Nip/Tuck, за которую он получил номинацию на Золотой глобус . Кинозрители также будут помнить его как Доктора Дума в Fantastic Four (2005, 2007), Коул Тернера в Charmed, а в последнее время как агента Джесса ЛаКруа в FBI: Most Wanted, и премьер-министра Австралии в сериале Netflix The.



Коллеги и друзья по телеиндустрии свидетельствуют о его харизме, теплоте и профессионализме. Среди первых соболезнования выразили создатели FBI: Most Wanted и актриса Роуз МакГоун из Charmed.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что с 1 июля в Дании вступает в силу новое законодательство, согласно которому все граждане страны, достигшие 18-летнего возраста — независимо от пола, — подлежат обязательному военному призыву. Правительство страны приняло это решение на фоне ухудшения ситуации в Европе и роста угроз из-за полномасштабной войны России против Украины.