Минюст рассказал, почему нового директора НАБУ не спешат назначать

Министр юстиции Украины Денис Малюська пояснил, почему по сей день не назначен новый директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), который должен занять место Артёма Сытника. Об этом глава Минюста сказал "РБК-Украина". ФОТО: Из открытых источников

По словам Малюськи, сейчас упор у власти идёт больше на то, чтобы внести в Конституцию Украины некоторые изменения, которые помогут в дальнейшем решить данный вопрос с новым директором. Так же Малюська отметил, что с введениями новых изменений, глава государства сможет назначить директора НАБУ только после того, как решение будет согласовано в ВР.

Кроме того, министр юстиции подметил, что после того, как в Конституцию Украины будут внесены изменения, власть приступит к созданию изменения в законе о НАБУ. В связи с этим, на сегодняшний день остается неизвестным, когда конкретно выберут нового директора НАБУ. Чтобы не возникало лишних вопрос, Малюська дал понять, что на данный момент вопрос о новом назначении — неактуален.

Ранее "Комментарии" сообщали, что в августе текущего года Конституционный суд (КС) признал неконституционным указ о назначении Артема Сытника директором НАБУ. Напомним, что на своей должности Сытник находился с 2015 года. Судья Игорь Слиденко сообщал, что действия директора НАБУ напротив являются абсолютно законными и нет никаких причин для того, чтобы увольнять его с занимаемой должности.

Сам же директор заявлял, что покидать свой пост он не собирается, объясняя это тем, что Конституционный суд изменил процедуру рассмотрения дел. Исходя из этого, глава государства не имеет права его уволить. Однако, в октябре 2020 года Окружной суд всё же поставил уволить Сытника с должности директора НАБУ. Однако, по сей день место уже экс-руководителя не занял новый человек.











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