Минута молчания и террор со стороны России: к чему призывает Верховная Рада по убийству Андрея Парубия
commentss НОВОСТИ Все новости

Минута молчания и террор со стороны России: к чему призывает Верховная Рада по убийству Андрея Парубия

В Раде призвали мир осудить убийство Андрея Парубия как элемент войны России против Украины

2 сентября 2025, 17:46
Автор:
Ткачова Марія

В Верховной Раде зарегистрировали постановление, которым предлагают обратиться в международное сообщество по поводу убийства Андрея Парубия. Украинские парламентарии расценивают это преступление как часть российской агрессии и требуют ответной реакции мира.

Минута молчания и террор со стороны России: к чему призывает Верховная Рада по убийству Андрея Парубия

Убийство Андрея Парубия, как элемент террору рф

В документе содержится ряд ключевых положений:

Международное осуждение. Верховная Рада призывает парламенты и правительства иностранных государств, а также международные организации официально осудить это убийство, признав его проявлением государственного терроризма со стороны России.

• Европейская поддержка. Европарламент и парламенты стран ЕС просят почтить память Андрея Парубия и всех украинцев, погибших от рук агрессора, минутой молчания.

• Расследование. Украинские правоохранители должны провести безотлагательное и максимально прозрачное расследование с привлечением международных экспертов.

• Давление на Россию. Украинский парламент призывает партнеров усилить санкционное, политическое и экономическое давление на кремль, систематически прибегающий к политическим убийствам.

• Помощь Украине. Постановление предусматривает просьбу о дополнительной оборонной и поддержке безопасности со стороны союзников для противодействия российским терактам.

• Национальное единство. Депутаты подчеркивают необходимость консолидации демократических сил и недопущения политических преследований или дискредитации оппонентов внутри страны.

Группа парламентариев подчеркнула, что деятельность Андрея Парубия была неразрывно связана с защитой демократического выбора Украины, европейского курса и национальной безопасности. Поэтому есть основания полагать, что его убийство организовано Россией в пределах гибридной войны против нашего государства.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что же урналист Юрий Бутусов обнародовал видео, которое снял военнослужащий 57-й мотострелковой бригады России Павел Пассар. На записи зафиксирован момент, когда во время боевого задания подразделение попало под удар украинских дронов-камикадзе.



Источник: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/57230
