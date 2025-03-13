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Минус 23,8 миллиона человек: население Украины сократится на 61% к 2100 году

Италия по темпам сокращения покажет схожие результаты, потеряв 23,8 миллиона человек, но в ее случае это будет 40% от нынешнего населения.

13 марта 2025, 19:20
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Клименко Елена

Население Украины, по прогнозам, уменьшится на 23,8 миллиона человек к 2100 году, что составляет сокращение на 61%. Такие данные обнародованы в докладе UN World Population Prospects 2024, визуализированном VisualCapitalist. Это самые большие демографические потери среди европейских стран.

Минус 23,8 миллиона человек: население Украины сократится на 61% к 2100 году

Фото: из открытых источников

Италия по темпам сокращения покажет схожие результаты, потеряв 23,8 миллиона человек, но в ее случае это будет 40% от нынешнего населения.

Население также существенно сократится в таких странах:

·          Албания – уменьшение на 57% (потеря 1,6 млн. человек)

·          Литва – уменьшение на 57% (потеря 1,6 млн человек)

·          Босния и Герцеговина – уменьшение на 56% (потеря 1,8 млн человек)

·          Северная Македония – уменьшение на 52% (потеря 950,8 тыс. человек)

·          Беларусь – уменьшение на 52% (потеря 4,6 млн человек)

  С другой стороны, самый большой прирост населения ожидается в следующих странах:

·          Великобритания – прирост на 4,8 млн человек (7%)

·          Франция – прирост на 1,8 млн человек (3%)

·          Швеция – прирост на 710,3 тыс. человек (7%)

·          Швейцария – прирост на 158,7 тыс. человек (2%)

·          Люксембург – прирост на 67,5 тыс. человек (10%)

Прогнозы демонстрируют, что Украине необходимо срочно разработать и воплотить четкую демографическую стратегию, включающую стимулирование рождаемости, привлечение украинцев из-за границы в репатриацию и иммиграцию из других стран.

В частности, необходимо осуществить пенсионную реформу, переход к накопительной системе, поскольку текущая солидарная система уже более 20 лет не демонстрирует изменений.

Эксперты предупреждают, что отсутствие действий со стороны властей может привести к еще большему понижению населения и угрозе для будущего страны.

Портал "Комментарии" писал, что одним из самых серьезных вызовов современности, стоящих перед нашим государством, является ее продовольственная безопасность. И хотя наша страна имеет огромные возможности для обеспечения своих граждан продовольствием, в условиях полномасштабной войны обострилась проблема нехватки продуктов питания для определенных категорий населения Украины.



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Источник: https://www.visualcapitalist.com/mapped-how-europes-population-will-change-by-2100/
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