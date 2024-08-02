Минобороны якобы хочет контракт с американской компанией, которая уже сорвала поставки ВСУ

Минобороны запустило перечень недобросовестных иностранных поставщиков, не выполнивших свои обязательства перед ВСУ.

Компания Global Ordnance

В спике, как отмечает политолог Тарас Загородний, уже оказались известные компании:

— хорватская WDG Promet (схема "Львовского арсенала" да еще имеет свой невыполненный контракт по поставке снарядов)

— польская Alfa Sp.zoo (не поставила оружие и не выплатила штраф)

— чешская AKM Group (несвоевременно поставила патроны)

— американская Regulus Globale (несвоевременно выполнившая контракты)

– американская компания Global Ordnance Марка Моралеса (фигурант расследований OCCRP).

"О последнем. По данным СМИ, Моралес должен быть в черном списке, учитывая его достижения в других странах – поставки военных товаров с завышенными ценами еще и плохого качества. В Украине этот персонаж сначала просрочил контракт с МО на один год, а затем продал автомобили в плохом техническом состоянии (по заключению ГАСУ), но наше Минобороны вовремя не воспользовалось правом на применение штрафных санкций", — отметил Загородний.

По его словам, также есть информация, что только по контрактам за 2022 год, когда нашей стране срочно требовались дефицитные снаряды, Моралес (через свои компании Global Ordnance и Global Military) не поставил продукции более чем на 8 млрд грн, по некоторым контрактам до сих пор исполнение составляет 0%.

"Теперь ходят слухи, что некоторые должностные лица Минобороны рассматривают возможность подписания новых контрактов с компаниями Моралеса на сумму 14 млрд грн. У нас уже были яйца по 17 гривен и миллиарды гривен из бюджета, на которые ВСУ вовремя не получило снаряды и технику. Не нужно повторять старые ошибки. Надеюсь, что общественные активисты, эксперты и члены общественного антикоррупционного совета при Минобороны не допустят заключения таких контрактов", — отметил Загородний.

Как подчеркнул эксперт, важно, чтобы бюджетные средства уходили на соответствующие нужды и военные товары поставлялись в заявленные сроки.

Напомним, что недавно Генштаб объявил тендер на закупку наручных часов.



