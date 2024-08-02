Минобороны якобы хочет контракт с американской компанией, которая уже сорвала поставки ВСУ

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Ткачик Олеся
Минобороны запустило перечень недобросовестных иностранных поставщиков, не выполнивших свои обязательства перед ВСУ.
Компания Global Ordnance
В спике, как отмечает политолог Тарас Загородний, уже оказались известные компании:
— хорватская WDG Promet (схема "Львовского арсенала" да еще имеет свой невыполненный контракт по поставке снарядов)
— польская Alfa Sp.zoo (не поставила оружие и не выплатила штраф)
— чешская AKM Group (несвоевременно поставила патроны)
— американская Regulus Globale (несвоевременно выполнившая контракты)
– американская компания Global Ordnance Марка Моралеса (фигурант расследований OCCRP).
По его словам, также есть информация, что только по контрактам за 2022 год, когда нашей стране срочно требовались дефицитные снаряды, Моралес (через свои компании Global Ordnance и Global Military) не поставил продукции более чем на 8 млрд грн, по некоторым контрактам до сих пор исполнение составляет 0%.
Как подчеркнул эксперт, важно, чтобы бюджетные средства уходили на соответствующие нужды и военные товары поставлялись в заявленные сроки.
Напомним, что недавно Генштаб объявил тендер на закупку наручных часов.
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