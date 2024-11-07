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Минобороны вернуло 2300 гектаров полигона в Одесской области

Государству удалось восстановить контроль над земельными участками, незаконно передаваемыми в частную собственность.

сегодня, 16:25
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Амбарцумян Анна

Министерство обороны Украины успешно вернуло в государственную собственность 2300 гектаров земель полигона в Одесской области, стоимость которых оценивается на уровне более 500 миллионов гривен. Совместно со Специализированной прокуратурой Южного региона ведомство обеспечило 14 судебных решений, вернувших эти участки, незаконно использовавшиеся в частных целях.

Минобороны вернуло 2300 гектаров полигона в Одесской области

Полигон в Одесской области. Фото: Минобороны

Министерство обороны Украины вместе со Специализированной прокуратурой в сфере обороны Южного региона завершило важный этап в возобновлении контроля над землями государственного полигона в Одесской области. Во время этой работы удалось вернуть 2300 гектаров земель, которые в советские времена были выделены для нужд Вооруженных сил Украины, но впоследствии, из-за незаконных решений местных органов власти, попали в частную собственность. Оценочная стоимость этих земель превышает 515 миллионов гривен.

Эти земли, которые использовались для сельскохозяйственной деятельности, были возвращены государству в результате принятия 14 судебных решений. Всего за последние три месяца удалось восстановить права на земельные участки, которые теперь вернутся в оборонный фонд.

Процесс возврата земель продолжается, и в ближайшее время ожидается регистрация права собственности на остальные участки полигона. Министерство обороны отмечает стратегическое значение этих территорий для Сухопутных войск ВСУ и продолжит прилагать усилия для защиты государственных интересов, возвращения незаконно отчужденных земель и обеспечения их дальнейшего использования для военных нужд.



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Источник: https://mod.gov.ua/news/2024/11/06/minoboroni-povernulo-derzhavi-2-300-gektariv-poligonu-v-odeskij-oblasti-vartistyu-ponad-500-miljoniv-griven
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