Минобороны вернуло 2300 гектаров полигона в Одесской области

Министерство обороны Украины успешно вернуло в государственную собственность 2300 гектаров земель полигона в Одесской области, стоимость которых оценивается на уровне более 500 миллионов гривен. Совместно со Специализированной прокуратурой Южного региона ведомство обеспечило 14 судебных решений, вернувших эти участки, незаконно использовавшиеся в частных целях.

Полигон в Одесской области. Фото: Минобороны

Министерство обороны Украины вместе со Специализированной прокуратурой в сфере обороны Южного региона завершило важный этап в возобновлении контроля над землями государственного полигона в Одесской области. Во время этой работы удалось вернуть 2300 гектаров земель, которые в советские времена были выделены для нужд Вооруженных сил Украины, но впоследствии, из-за незаконных решений местных органов власти, попали в частную собственность. Оценочная стоимость этих земель превышает 515 миллионов гривен.

Эти земли, которые использовались для сельскохозяйственной деятельности, были возвращены государству в результате принятия 14 судебных решений. Всего за последние три месяца удалось восстановить права на земельные участки, которые теперь вернутся в оборонный фонд.

Процесс возврата земель продолжается, и в ближайшее время ожидается регистрация права собственности на остальные участки полигона. Министерство обороны отмечает стратегическое значение этих территорий для Сухопутных войск ВСУ и продолжит прилагать усилия для защиты государственных интересов, возвращения незаконно отчужденных земель и обеспечения их дальнейшего использования для военных нужд.