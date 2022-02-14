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Министры обороны Украины и Беларуси провели телефонный разговор: о чем договорились

Алексей Резников провел телефонный разговор с министром обороны Республики Беларусь Виктором Хрениным

сегодня, 15:25
Автор:

Людмила Слободенюк
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Сегодня, 14 февраля, министр обороны Украины Алексей Резников пообщался по телефону с министром обороны Беларуси Виктором Хрениным. Официальные источники утверждают, что главам оборонных ведомств удалось договориться об определенной разрядке ситуации в контексте проведения военных учений в обеих странах. О чем общались министры, прокомментировались в министерстве обороны Украины, передает портал "Комментарии".

Министры обороны Украины и Беларуси провели телефонный разговор: о чем договорились

Алексей Резинков. Фото из открытых источников

Важным моментом, который удалось согласовать украинскому министру с белорусским — это направление военных атташе на учебу. То есть на украинские учения "Метель-2022" приедет представитель Минска, а на совместные учения России и Беларуси "Союзная решительность" – Киева.

"Беседа состоялась для восстановления атмосферы диалога, снижения градуса публичных проявлений и обеспечения безопасности в регионе", — отметили в министерстве.

Также в украинском министерстве добавили, что министры "договорились о продолжении контактов с целью развития отношений в оборонной сфере в духе добрососедства".

Ранее "Комментарии" писали о том, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил , что решение о выводе российских войск из Беларуси могут принять только два человека – это он сам и президент России Владимир Путин. Он добавил, что в ближайшее время у него состоится встреча с президентом России Путиным, на которой и будет принято решение о том, когда и в каком количестве выводить российские войска.

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Источник: https://www.facebook.com/MinistryofDefence.UA/posts/256701196642340
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