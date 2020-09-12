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Главная Новости Общество события Министр здравоохранения Украины обратился к жителям страны в связи с ростом заболеваемости коронавирусом
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Министр здравоохранения Украины обратился к жителям страны в связи с ростом заболеваемости коронавирусом

Максим Степанов заявил, что такими темпами заболеваемость может увеличиться до четырех тысяч человек в день

сегодня, 02:15
Автор:

Владимир Лавский

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что населению страны нужно соблюдать карантинные ограничения, а то число заболевших может вырасти до четырех тысяч человек в день. Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера". 

Министр здравоохранения Украины обратился к жителям страны в связи с ростом заболеваемости коронавирусом

"Посмотрите сами, как быстро растет число заболевших. Украина набрала очень большой темп, от двух до трех тысяч в день мы преодолели менее, чем за месяц. И проблема остается прежней. Украинцы очень легкомысленно относятся к проблеме вируса, не хотят соответствовать и подчиняться новым правилам и реалиям жизни. Для нас это, мягко говоря, далеко не лучший сценарий. Если все так и будет продолжаться, то вскоре не будет удивительным и четыре тысячи заболевших в день", - заявил Степанов.

 

Как ранее сообщали "Комментарии", ООН опубликовала неутешительный прогноз по распространению коронавируса в мире. 

Независимый эксперт Организации Объединенных Наций (ООН) по проблемам нищеты Оливье де Шуттер предупреждает, что наихудшие последствия пандемии коронавируса для экономики еще впереди и что меры, принимаемые правительствами для защиты людей до сих пор, были недостаточными.



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