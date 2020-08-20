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Министр Ткаченко сбежал от активистов через черный выход Министерства культуры

Люди требовали отставки министра из-за жилища на Трухановом острове

сегодня, 15:55
Автор:

Станислав Молчанов

Активисты общественных организаций требуют отставки министра культуры Александра Ткаченко. Сегодня, 20 августа, они пришли под здание Кабинета министров и Министерства культуры и информационной политики. Об этом сообщает издание "Журналист". 

Активисты общественных организаций "Лес" и "Общества охраны памятников культуры города Киева", прежде всего, обратились к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю. Они требуют провести служебное расследование в отношении Ткаченко. Утверждают, что министр культуры владеет домом на Трухановом острове, которого нет в декларации чиновника.

Министр Ткаченко сбежал от активистов через черный выход Министерства культуры

Митинг под Министерством культуры. Фото: "Журналист"


Как заявляют активисты, дом министра культуры, расположенный в рекреационной зоне Труханового острова. Он не числится ни в одном государственном реестре и является прямым нарушением прав украинцев в доступе к природным ресурсам заповедника. Таким образом, говорят, министр игнорирует обещание власти о равных правах и свободах для всех.

"Нам обещали посадить олигархов и вернуть страну народу, а по итогу все осталось, как было. Если ты властьимущий, ты можешь жить хоть в заповеднике. Игнорировать запросы народа и избегать наказания. Ткаченко - явный показатель того, что людям с деньгами и властью можно все. Это начало конца, ведь после такого у народа не может быть доверия к представителям власти", - высказал свое мнение один из активистов.

Еще один участник акции Виталий Плескач говорит, что люди пришли к премьер-министру Украины с надеждой на справедливое расследование.

"Если мы говорим, что Украина — европейская страна и мы движемся в сторону евроинтеграции, то в западной модели чиновник, которого поймали на нарушении закона, сам уходит в отставку. Но у нас в Украине, несмотря на очевидные факты, Александр Ткаченко даже не считает нужным разъяснить эту ситуацию публично. Поэтому мы обратились к мэру города и правоохранительным органам, а сейчас пришли с обращением к премьер-министру и требуем вернуть Труханов остров людям и адекватно отреагировать на действия министра культуры!" — отметил Плескач.

С Кабмина к митингующим так никто и не вышел. После этого активисты пошли под Министерство культуры, чтобы вызвать на публичный диалог непосредственно Александра Ткаченко. Несмотря на призыв общественности к открытому общению, министр не вышел к активистам. По их данным, он в экстренном порядке покинул здание через черный ход и уехал.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что министр Ткаченко попросил деньги у Кабмина на преодоление культурного кризиса. 


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