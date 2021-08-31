Министр Ткаченко и мэр Кличко обменялись острыми упреками через соцсеть

Министр культуры и социальной политики Александр Ткаченко "передал привет" мэру Киева Виталию Кличко, заявив, что не придёт к нему по вызову в Киевсовет 31 августа, потому как находится в отпуске. При этом Ткаченко ответил, что вместо него придёт его заместитель Светлана Фоменко. Как информирует издание "Комментарии", об этом Александр Ткаченко написал в Telegram.

Министр культуры и социальной политики Александр Ткаченко Фото: Украинская правда

Он отметил, что городскому голове Киева хорошо известно, что он сейчас находится в отпуске. Наверное, поэтому и был расчёт с приглашением его в Киевсовет в свойственной для мэра форме – сообщением в соцсети. При этом Ткаченко парировал, что расчёт киевского городского головы провалился и к нему придёт его заместитель Светлана Фоменко, но, по всей видимости, мэра Киева интересует не конкретика, а общение через соцсети.

Ткаченко ответил, что он также зовет Кличко к себе в Министерство, но перед этим попросил подготовиться, чтобы во время встречи дать ответы на ряд острых вопросов, например, почему режимы исторических ареалов в Киеве в очень плохом состоянии. Также у Ткаченко есть вопрос к Кличко относительно того, что до сих пор не утвержден историко-архитектурный план Киева и почему решения о строительстве в исторической части столицы выдаются, не согласовывая это всё с Министерством.

Министр подчеркнул, Виталий Кличко придумал себе причину, чтобы избежать участия в заседании СНБО. Теперь пусть найдёт в себе мужество приехать в Министерство и ответить откровенно на важные вопросы.

Отметим, предшествовало этому спору через соцсети приглашение Кличко Ткаченко на пленарное заседание Киевского горсовета.

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