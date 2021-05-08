Министр культуры рассказал, почему Украина продает России сериалы

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Татьяна Веремеева
Украина продает России много сериалов собственного производства. Об этом в
интервью "Радио Свобода" рассказал министр культуры и информационной политики
Украины Александр Ткаченко.
Ткаченко назвал основания для продажи России сериалов
В ответ на вопрос читателей издания о том, насколько нормально, что сериал "Папик"
продали подсанкционному российскому каналу, министр отметил, что это не единственный
сериал. В то же время, по его словам, в нашей стране нет закона, который
запрещал бы продавать стране-агрессору медиа-контент.
Александр Ткаченко поддерживает создание медиа-контента сугубо на
украинском языке и считает такой подход правильным с позиции продвижения
украинской идентичности, а также формирования новой экономической модели.
Министр заявляет, что в нынешних реалиях это экономически не выгодно. По его
словам, наша страна не может сейчас перейти к такой модели, потому что
производители сериалов нуждаются в финансировании со стороны РФ.
Также, Ткаченко заявил, что свой бизнес в РФ он прекратил еще в 2014 году.
Ранее "Комментарии" сообщали, что популярный стриминговый сервис Netflix в
феврале 2021 года представил свою новинку — драматический телесериал "Джинни
и Джорджия", который привлек внимание многих телезрителей. Поэтому компания
решила продлить его на второй сезон. Известно, что кинолента рассказывает о
15-летней девочке Джинни, которая вместе со своей 30-летней мамой Джорджией
переезжает в новый город, чтобы начать жизнь с чистого листа. Ее мама чувствует
себя молодой, привлекательной и очень активной, ведь в этом возрасте вполне еще
можно претендовать на что-либо. Джинни порой чувствует себя более взрослой и
самостоятельной, ведь от мамы можно ожидать немало выходок, которые не
соответствуют ее статуту, положению и возрасту. И, казалось бы, все не так
плохо в их жизни, как могло бы быть, но прошлое почему-то настойчиво стучится в
их дверь.
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