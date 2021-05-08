Министр культуры рассказал, почему Украина продает России сериалы

Украина продает России много сериалов собственного производства. Об этом в интервью "Радио Свобода" рассказал министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.



Ткаченко назвал основания для продажи России сериалов

В ответ на вопрос читателей издания о том, насколько нормально, что сериал "Папик" продали подсанкционному российскому каналу, министр отметил, что это не единственный сериал. В то же время, по его словам, в нашей стране нет закона, который запрещал бы продавать стране-агрессору медиа-контент.

Александр Ткаченко поддерживает создание медиа-контента сугубо на украинском языке и считает такой подход правильным с позиции продвижения украинской идентичности, а также формирования новой экономической модели. Министр заявляет, что в нынешних реалиях это экономически не выгодно. По его словам, наша страна не может сейчас перейти к такой модели, потому что производители сериалов нуждаются в финансировании со стороны РФ.

Также, Ткаченко заявил, что свой бизнес в РФ он прекратил еще в 2014 году.

Ранее "Комментарии" сообщали, что популярный стриминговый сервис Netflix в феврале 2021 года представил свою новинку — драматический телесериал "Джинни и Джорджия", который привлек внимание многих телезрителей. Поэтому компания решила продлить его на второй сезон. Известно, что кинолента рассказывает о 15-летней девочке Джинни, которая вместе со своей 30-летней мамой Джорджией переезжает в новый город, чтобы начать жизнь с чистого листа. Ее мама чувствует себя молодой, привлекательной и очень активной, ведь в этом возрасте вполне еще можно претендовать на что-либо. Джинни порой чувствует себя более взрослой и самостоятельной, ведь от мамы можно ожидать немало выходок, которые не соответствуют ее статуту, положению и возрасту. И, казалось бы, все не так плохо в их жизни, как могло бы быть, но прошлое почему-то настойчиво стучится в их дверь.

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