Министр энергетики Украины о будущем тарифов: обстрелы могут повлиять на цены

Энергетическая инфраструктура Украины постоянно подвергается обстрелам. Недавние атаки на объекты энергетики подтолкнули к обсуждению потенциального повышения тарифов на электроэнергию. Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко на недавнем брифинге.

Повышение тарифов на свет из-за обстрелов энергетики Украины

По словам Галущенко, каждый атакованный объект оказывает непосредственное влияние на коммерческую стабильность и функционирование энергетического рынка страны. Несмотря на сложности, пока конкретные решения по изменению тарифов, внедрение механизма возложения специальных обязанностей (ПСО) или ограничение экспорта энергии не принято.

Министр подчеркнул важность быстрого восстановления поврежденной инфраструктуры, отметив, что первоочередная задача состоит в оценке состояния уничтоженных объектов и разработке плана их реконструкции.

"Тогда с понятными объемами работ и необходимыми сроками мы сможем принять обоснованные решения", — добавил он.

Галущенко также напомнил о влиянии прошлогоднего повышения тарифов на способность страны эффективно реагировать на подобные вызовы.

"Благодаря своевременному пересмотру тарифов в прошлом году, мы смогли восстановить значительную часть энергетической инфраструктуры. Однако текущая ситуация снова ставит нас перед сложным выбором", — комментирует министр.

Он обращает внимание на то, что наиболее эффективно восстановленные станции снова пострадали от массированных ударов, что затрудняет процесс восстановления и может привести к необходимости дополнительной корректировки тарифной политики.

Напомним, что тариф на электроэнергию поднимут тогда, когда " уменьшится" платежка и подорожание услуги не сразу заметят, об этом в интервью общественному сказал председатель Союза потребителей компослуг Олег Попенко, пишут "Комментарии".

