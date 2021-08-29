Миниатюрную копию ракеты, на которой Джефф Безос летал в космос, продают за 69 долларов

Производитель модельных ракет Estes в сотрудничестве с Blue Origin выпускает миниатюрную модель космического корабля New Shepard, на борту которого миллиардер Джефф Безос впервые слетал в космос. Об этом говорится на сайте компании. Отмечается, что миниатюрная модель ракеты будет и функциональной. Любой сможет запустить собственную версию космического корабля на 400 футов (примерно 122 метров) в воздух. Внешне ракета выглядит точно как ее настоящая версия. Миниатюрная копия ракеты будет стоить 69 долларов. Однако для ее запуска необходимы двигатели. Их будут продавать отдельно.

Миниатюрная копия ракеты - фото из открытых источников

Разработчики сообщают, что ракета работает с помощью двух двигателей: C6-3 или C6-5. Отмечается, что цена за стартовый комплект ракеты — 109,99 доллара. В него, помимо самой ракеты, входят стартовая платформа, контроллер и комплект одноразовых двигунив.Ракета поступит в продажу с 1 ноября. Сейчас можно оформить предварительный заказ. При этом один человек может приобрести не более 5 ракет.

"Estes гордится тем, что сотрудничает с Blue Origin, чтобы поделиться частью истории, которая вдохновляет детей мечтать и представлять. Готова к полету модель New Shepard — идеальное дополнение к вашей офисной полке или воспроизведение космического полета ", — отмечают в компании.

Каждая ракета будет содержать открытку от компании Безоса с адресом, куда люди могут прислать свое видение будущего. Открытки возьмут на борт Blue Origin и вернут отправителю с надписью "Полетели в космос".









Напомним, Джефф Безос полетит в космос на корабле, разработанном Blue Origin. Компанию миллиардеру составит его брат Марк Безос. Старт запланирован на 20 июля, сообщает миллиардер в своем Инстаграм. Бизнесмен признался, что мечтал о космическое путешествие с 5-летнего возраста.

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