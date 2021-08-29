Миниатюрную копию ракеты, на которой Джефф Безос летал в космос, продают за 69 долларов

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Ольга Чародий
Производитель модельных ракет Estes в сотрудничестве с Blue
Origin выпускает миниатюрную модель космического корабля New Shepard, на борту
которого миллиардер Джефф Безос впервые слетал в космос. Об этом говорится на
сайте компании. Отмечается, что миниатюрная модель ракеты будет и
функциональной. Любой сможет запустить собственную версию космического корабля
на 400 футов (примерно 122 метров) в воздух. Внешне ракета выглядит точно как
ее настоящая версия. Миниатюрная копия ракеты будет стоить 69 долларов. Однако
для ее запуска необходимы двигатели. Их будут продавать отдельно.
Миниатюрная копия ракеты - фото из открытых источников
Разработчики сообщают, что ракета работает с помощью двух
двигателей: C6-3 или C6-5. Отмечается, что цена за стартовый комплект ракеты —
109,99 доллара. В него, помимо самой ракеты, входят стартовая платформа,
контроллер и комплект одноразовых двигунив.Ракета поступит в продажу с 1
ноября. Сейчас можно оформить предварительный заказ. При этом один человек
может приобрести не более 5 ракет.
Каждая ракета будет содержать открытку от компании Безоса с адресом, куда люди могут прислать свое видение будущего. Открытки возьмут на борт Blue Origin и вернут отправителю с надписью "Полетели в космос".
Напомним, Джефф Безос полетит в космос на корабле, разработанном Blue Origin. Компанию миллиардеру составит его брат Марк Безос. Старт запланирован на 20 июля, сообщает миллиардер в своем Инстаграм. Бизнесмен признался, что мечтал о космическое путешествие с 5-летнего возраста.
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29 августа 2021, 23:15
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