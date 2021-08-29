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Миниатюрную копию ракеты, на которой Джефф Безос летал в космос, продают за 69 долларов

Разработчики сообщают, что ракета работает с помощью двух двигателей

29 августа 2021, 23:49
Автор:

Ольга Чародий

Производитель модельных ракет Estes в сотрудничестве с Blue Origin выпускает миниатюрную модель космического корабля New Shepard, на борту которого миллиардер Джефф Безос впервые слетал в космос. Об этом говорится на сайте компании. Отмечается, что миниатюрная модель ракеты будет и функциональной. Любой сможет запустить собственную версию космического корабля на 400 футов (примерно 122 метров) в воздух. Внешне ракета выглядит точно как ее настоящая версия. Миниатюрная копия ракеты будет стоить 69 долларов. Однако для ее запуска необходимы двигатели. Их будут продавать отдельно.

Миниатюрную копию ракеты, на которой Джефф Безос летал в космос, продают за 69 долларов

Миниатюрная копия ракеты - фото из открытых источников

Разработчики сообщают, что ракета работает с помощью двух двигателей: C6-3 или C6-5. Отмечается, что цена за стартовый комплект ракеты — 109,99 доллара. В него, помимо самой ракеты, входят стартовая платформа, контроллер и комплект одноразовых двигунив.Ракета поступит в продажу с 1 ноября. Сейчас можно оформить предварительный заказ. При этом один человек может приобрести не более 5 ракет.

"Estes гордится тем, что сотрудничает с Blue Origin, чтобы поделиться частью истории, которая вдохновляет детей мечтать и представлять. Готова к полету модель New Shepard — идеальное дополнение к вашей офисной полке или воспроизведение космического полета ", — отмечают в компании.

Каждая ракета будет содержать открытку от компании Безоса с адресом, куда люди могут прислать свое видение будущего. Открытки возьмут на борт Blue Origin и вернут отправителю с надписью "Полетели в космос".

Миниатюрную копию ракеты, на которой Джефф Безос летал в космос, продают за 69 долларов - фото 2


Напомним, Джефф Безос полетит в космос на корабле, разработанном Blue Origin. Компанию миллиардеру составит его брат Марк Безос. Старт запланирован на 20 июля, сообщает миллиардер в своем Инстаграм. Бизнесмен признался, что мечтал о космическое путешествие с 5-летнего возраста.


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Источник: https://estesrockets.com/blue-origin-new-shepard/
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29 августа 2021, 23:15

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