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Минфин хочет наполнить ковидный фонд за счет штрафа за недоказанные нарушения Нафтогаза - Верланов

Фонд для борьбы с коронавирусом на будущий год как таковой не существует. Финансироваться борьба с пандемией будет из разных источников

сегодня, 19:30
Автор:

Дмитрий Симоненко

 Наличие нарушений НАК "Нафтогаз Украины" не доказано, а Минфин готовится взыскать штраф с госкомпании, сумму которого якобы перечислят в несуществующий фонд для борьбы с коронавирусом.

Минфин хочет наполнить ковидный фонд за счет штрафа за недоказанные нарушения Нафтогаза - Верланов

Об этом в Facebook сообщает экс-глава ГНС Сергей Верланов.

"О недофинансировании медицины в принятом бюджете-2021 много говорили не только врачи и общественность, но и сам министр здравоохранения, который отказался поддержать проект бюджета. Однако осталось без внимания, что дополнительные средства на борьбу с пандемией все же были предусмотрены в виде некоего мини COVID-фонда. Интересно не только то, что правительству понравилось вручную распределять средства без парламентского контроля, но и планировать источники их поступления в этот спецфонд", — пишет Сергей Верланов.

Он также обратил внимание, что Минфин планирует пополнять фонд для борьбы с коронавирусом за счет штрафных санкций в отношении НАК Нафтогаз, которые планируют начислить по результатам недавно проведенного аудита. 

"Сложилась уникальная ситуация: наличие нарушений еще не доказано, но здоровье украинцев уже поставлено в зависимость от будущих штрафов. Очевидно, что об объективности рассмотрения дела речь не идет. До такого не додумывались даже "выдающиеся" налоговики прошлых времен: хотя любой предприниматель был априори виноват, и проверка всегда заканчивалась штрафом, однако даже тогда никому не приходило в голову зафиксировать это в главном финансовом документе страны", — сообщил Сергей Верланов.

Минфин хочет наполнить ковидный фонд за счет штрафа за недоказанные нарушения Нафтогаза - Верланов - фото 2

Ранее "Комментарии" писали о том, что экс-глава "Нафтогаза" Юрий Витренко получит 4 млн долларов премии за выигрыш дела в Стокгольмском суде.
Кроме того, портал стало известно, что кто виноват в убытках "Нафтогаза".


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Источник: https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=10158848951994803&id=733299802
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