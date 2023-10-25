Mind Discussion Club. Технологии перемен. Какие кардинальные изменения приходится преодолевать украинскому бизнесу и как он адаптируется к ним

В рамках большого инвента Mind WinTech Summit приглашаем на первую экспертную дискуссию серии "Технологии перемен: Прыжок в неизвестное: какие кардинальные изменения приходится преодолевать украинскому бизнесу и как он адаптируется к новой реальности".

Mind Discussion Club: изменение и адаптация украинского бизнеса. Фото из открытых источников

Формат: Диалог/дискуссия модератора с приглашенными спикерами – представителями компаний, прошедших через глобальное изменение бизнес-процессов (истории, кейсы). Во второй части – ответы спикеров на вопросы слушателей.

Модератор: Ирина Чернышева, CEO ChangeImpulse, Председатель Правления ACMP Украина, СCMP – сертифицированный профессионал по управлению переменами.

Спикеры:

Анна Бабичева, директор по управлению персоналом Vega Telecom и Freenet, ГК Vodafone Ukraine.

Екатерина Цибур, директор по управлению персоналом компании NOVUS, холдинг BT Invest.

Лариса Латыпова, заместитель Генерального директора SOCAR Energy Ukraine, директор по корпоративному управлению.





Цель дискуссии – на реальных примерах показать, как благодаря знаниям принципов управления изменениями украинские компании сумели отойти от края пропасти, перестроиться, адаптироваться и вернуться на свои рынки обновленными и сильными игроками. Участники дискуссии – руководители департаментов в ведущих компаниях – расскажут о некоторых инструментах, методах и способах, благодаря которым им удалось достичь этого и помогают им удерживать бизнес сегодня.

Длительность:

Панельная дискуссия: ≈1 час

Q&A Session: ≈1 час

Количество участников – 4 (3 спикера + модератор)

Организаторы: Mind.ua совместно с ACMP Ukraine

Участие в мероприятии бесплатно с билетом на Mind Wintech Summit, для подписчиков Mind, членов сообществ ACMP, Board и KMBS Alumni.

Для участия в мероприятии заполните форму.