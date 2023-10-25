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Mind Discussion Club. Технологии перемен. Какие кардинальные изменения приходится преодолевать украинскому бизнесу и как он адаптируется к ним

25 октября 2023, 16:21
Автор:
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Slava Kot
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В рамках большого инвента Mind WinTech Summit приглашаем на первую экспертную дискуссию серии "Технологии перемен: Прыжок в неизвестное: какие кардинальные изменения приходится преодолевать украинскому бизнесу и как он адаптируется к новой реальности".

Mind Discussion Club. Технологии перемен. Какие кардинальные изменения приходится преодолевать украинскому бизнесу и как он адаптируется к ним

Mind Discussion Club: изменение и адаптация украинского бизнеса. Фото из открытых источников

Формат: Диалог/дискуссия модератора с приглашенными спикерами – представителями компаний, прошедших через глобальное изменение бизнес-процессов (истории, кейсы). Во второй части – ответы спикеров на вопросы слушателей.


Модератор: Ирина Чернышева, CEO ChangeImpulse, Председатель Правления ACMP Украина, СCMP – сертифицированный профессионал по управлению переменами.

Спикеры:

Анна Бабичева, директор по управлению персоналом Vega Telecom и Freenet, ГК Vodafone Ukraine.

Екатерина Цибур, директор по управлению персоналом компании NOVUS, холдинг BT Invest.

Лариса Латыпова, заместитель Генерального директора SOCAR Energy Ukraine, директор по корпоративному управлению.

Mind Discussion Club. Технологии перемен. Какие кардинальные изменения приходится преодолевать украинскому бизнесу и как он адаптируется к ним - фото 2

Цель дискуссии – на реальных примерах показать, как благодаря знаниям принципов управления изменениями украинские компании сумели отойти от края пропасти, перестроиться, адаптироваться и вернуться на свои рынки обновленными и сильными игроками. Участники дискуссии – руководители департаментов в ведущих компаниях – расскажут о некоторых инструментах, методах и способах, благодаря которым им удалось достичь этого и помогают им удерживать бизнес сегодня.

Длительность:

Панельная дискуссия: ≈1 час

Q&A Session: ≈1 час

Количество участников – 4 (3 спикера + модератор)

Организаторы: Mind.ua совместно с ACMP Ukraine

Участие в мероприятии бесплатно с билетом на Mind Wintech Summit, для подписчиков Mind, членов сообществ ACMP, Board и KMBS Alumni.

Для участия в мероприятии заполните форму.



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Источник: https://mind.ua/education/1697-mind-discussion-club-tehnologiyi-zmin-yaki-kardinalni-zmini-dovoditsya-dolati-ukrayinskomu-biznesu
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