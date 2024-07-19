Миллионы на ремонт, а мосты все равно "устали": куда исчезают деньги налогоплательщиков

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Черновалова Кристина
Столичные мосты, страдающие "усталостью" и оползнями, стали очередным примером системных проблем в городском управлении Киева. "Комментарии.Киев" рассказали , что гниющие и разваливающиеся металлические ограждения Северного моста являются лишь одним из примеров неудовлетворительного состояния ключевых транспортных артерий столицы.
Ремонтные работы на ключевых мостах столицы: детали и термины
По запросу журналистов Комментариев в КГГА отметили, что соответствующие инстанции осуществляют регулярный мониторинг состояния мостов. Однако, систематически появляющиеся в социальных сетях фотографии свидетельствуют о том, что средства налогоплательщиков исчезают в неизвестном направлении.
Несмотря на миллионы гривен, которые ежегодно выделяются на ремонт и содержание мостов, киевляне продолжают рисковать своей жизнью, передвигаясь по аварийным конструкциям.
Киевская городская государственная администрация уверяет, что КП "Киевавтодормост" проводит масштабные ремонтные работы. В частности, речь идет о Южном и Северном мостах, путепроводе Каховского №2 и эстакадном съезде с Днепровского спуска.
Однако новые проблемы появляются быстрее, чем решаются старые. Это побуждает к большей прозрачности в работе городских властей и требует внимания общественности по контролю использования городских ресурсов.
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