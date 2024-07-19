Миллионы на ремонт, а мосты все равно "устали": куда исчезают деньги налогоплательщиков

Столичные мосты, страдающие "усталостью" и оползнями, стали очередным примером системных проблем в городском управлении Киева. "Комментарии.Киев" рассказали , что гниющие и разваливающиеся металлические ограждения Северного моста являются лишь одним из примеров неудовлетворительного состояния ключевых транспортных артерий столицы.

Ремонтные работы на ключевых мостах столицы: детали и термины

По запросу журналистов Комментариев в КГГА отметили, что соответствующие инстанции осуществляют регулярный мониторинг состояния мостов. Однако, систематически появляющиеся в социальных сетях фотографии свидетельствуют о том, что средства налогоплательщиков исчезают в неизвестном направлении.





Несмотря на миллионы гривен, которые ежегодно выделяются на ремонт и содержание мостов, киевляне продолжают рисковать своей жизнью, передвигаясь по аварийным конструкциям.

Киевская городская государственная администрация уверяет, что КП "Киевавтодормост" проводит масштабные ремонтные работы. В частности, речь идет о Южном и Северном мостах, путепроводе Каховского №2 и эстакадном съезде с Днепровского спуска.





“В рамках проведения работ по текущему (среднему) ремонту собственными силами КП "Киевавтодоргород" в период с 2018 по 2022 годы выведены из нетрудоспособного и ограниченно трудоспособного состояний 11 сооружений. В рамках проведения работ по капитальному ремонту (реконструкции) – выведены из нетрудоспособного и ограниченно трудоспособного состояний 16 мостовых сооружений”, — говорится в сообщении.

Однако новые проблемы появляются быстрее, чем решаются старые. Это побуждает к большей прозрачности в работе городских властей и требует внимания общественности по контролю использования городских ресурсов.