Миллион заявок за первые часы: «Зимова єПідтримка» стартовала с рекордами

Программа "Зимова єПідтримка", инициированная Президентом Украины, начала свою работу и уже успела привлечь внимание граждан. Только через пять часов после запуска украинцы подали более миллиона заявок на получение единовременной финансовой помощи в размере 1000 гривен. Об этом сообщает Министерство экономики Украины.

Деньги. Фото из открытых источников

Первый вице-премьер-министр Украины – Министр экономики Юлия Свириденко отметила значимость программы:

"Миллион заявок за считанные часы — это не только показатель востребованности программы "Зимова єПідтримка", но и пример того, как современные цифровые решения позволяют государству эффективно поддерживать своих граждан. Мы ожидаем, что эти средства помогут украинцам в зимний период, и стремимся сделать их получение максимально простым и быстрым", — отметила первый вице-премьер-министр Украины – министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Как подать заявку

Для участия в программе требуется:

Авторизироваться в приложении "Дія". Выбрать раздел "Сервисы" и найти услугу "Зимова єПідтримка". Ознакомьтесь с условиями программы и нажмите кнопку "Начать". Указать, кому предназначена выплата (для себя или для ребенка). Выбрать счет для выплаты. Если карты для выплат нет, ее можно открыть через один из банков-партнеров программы. Отправить заявление, внимательно проверив данные.

В случае одобрения, средства поступят в течение 10 дней на указанный счет.

На что можно потратить помощь

Выплата может быть использована для оплаты:

коммунальные услуги;

медицинских и образовательных нужд;

лекарств, книг, транспортных услуг;

поддержки Вооруженных Сил Украины.

Программа продлится до 28 февраля 2025, а использовать средства можно до конца следующего года.

Напомним, с 1 декабря 2024 года в Украине начнется программа выплат "єПідтримка", которая предусматривает выплату 1000 гривен каждому украинцу, за исключением тех, кто находится за границей. Для граждан, не имеющих доступа к смартфонам или цифровому приложению "Дія", предусмотрена возможность получения средств через отделения Укрпочты. Министерство экономики уже работает над разработкой механизма этой удобной настройки.

Кроме того, на сайте президента Украины появились три петиции, выражающие недовольство инициативой по выплате единовременного пособия в 1000 гривен. "Комментарии" разбирались, на что именно люди призывают потратить эти средства.