Миллион за возвращение в Украину: Кабмин готовит противоречивое постановление

Правительство рассматривает возможность выплат миллионов гривен тем, кто вернется в Украину после выезда за границу. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

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Депутат Алексей Гончаренко заявил, что Кабинет Министров разрабатывает постановление, предусматривающее значительные финансовые выплаты гражданам, которые вернутся в Украину после выезда за границу. Впрочем, нардеп довольно эмоционально прокомментировал эту новость, используя даже нецензурную лексику.

Появилась информация, что Кабмин работает над постановлением, где будет давать миллионы гривен людям за возвращение в Украину. Ну это полная х*йня. Если это будет принято, то мы устроим полную остановку Кабмина. Сначала: четкие сроки службы – нормальные выплаты и контракты для всех военных. Дальше уже любые программы по возвращению. Вы что там? Люди, которые воюют – получают ник*ра. В первую очередь – военные. все остальное – потом. Только так, – говорится в сообщении.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что по информации ООН, численность населения Украины уменьшилась на 10 миллионов человек, включая как погибших, так и выехавших за границу. Журналист Денис Гороховский отмечает, что по официальным данным, за 2024 год еще полмиллиона украинцев покинули страну и не вернулись, и это только выезжавшие официально.

Кроме того, "Комментарии" уже писали, что трудовая миграция – явление, характерное для всего мира. Чтобы найти лучшие условия работы и улучшить жизнь, граждане едут не только в другие города, но и путешествуют в другие страны. Основными причинами таких кардинальных решений о выезде на работу за границу является недовольство заработной платой или распространенная безработица.



