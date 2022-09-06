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«Миллион для ВСУ» – в обмен на регистрацию ALP.COM дает донаты на украинскую армию

Сейчас во всем мире назревает вторая волна интереса к криптобизнесу после 2018 года

сегодня, 13:45
Автор:

Кравцев Сергей
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Виталий Боднар, который заблокировал 300 тыс. российских пользователей на криптобирже BTC-Alpha, объявил о запуске новой компании. По его словам, это решение назрело еще до начала войны. 

«Миллион для ВСУ» – в обмен на регистрацию ALP.COM дает донаты на украинскую армию

ALP.COM дает донаты на украинскую армию

«Миллион для ВСУ» – в обмен на регистрацию ALP.COM дает донаты на украинскую армию - фото 2

"Я запускаю новую компанию, изначально лицензированную. Не секрет, что я умею работать с криптой и это будет криптобиржа. Но почему я делаю не просто ребрендинг, а запуск еще одной компании? Для того, чтобы избежать детских болезней, которые были в BTC-Alpha. Начиная с доменного имени, которое сложное и непонятное, заканчивая документами, которые нужны для инвестбанков. Мы рассчитываем очень быстро и серьезно масштабироваться", – рассказал Виталий Боднар.

“Мы хотим выстроить небоскрёб в мире криптовалют”

В Украине крипторазработчика знает узкий круг людей, так как предыдущий проект Виталия – криптобиржа BTC-Alpha, – работала на международном рынке. Сейчас BTC-Alpha переходит в управление новому СЕО, а Виталий намерен со старта новой биржи ALP.COM захватить рынок Украины, а затем масштабироваться на рынок Европы и других стран. Лицензия, которую уже получила компания Боднара, позволяет работать с 80 странами Европы и мира, где криптовалюты регулируются законами. 

"После достижения определенных результатов мы будем работать над получением американской лицензии" – рассказывает Боднар. По его мнению, сейчас во всем мире назревает вторая волна интереса к криптобизнесу после 2018 года – но в отличие от первой кроме общего интереса начались попытки урегулировать этот рынок. 
«Миллион для ВСУ» – в обмен на регистрацию ALP.COM дает донаты на украинскую армию - фото 3

"Я за то, чтобы были понятны правила, как можно и как нельзя. Когда будут четкие правила, будет понятно, какие налоги за что платить, тогда будет проще работать с банками. Когда это произойдет, на плаву останутся только гиганты, маленькие платформы исчезнут, по этой причине нам нужно быстро и агрессивно расти", – делится планами Виталий. 

На новой криптобирже ALP.COM команда разработчиков изменила подход к работе с клиентами – существенно ускорила ядро и обработку транзакций, добавила новый функционал, который будут исключительно на ALP.COM

Старт с Украины, миллион для ВСУ


Виталий Боднар родился и вырос в Винницкой области. Часть его команды живет и работает в Украине. Поэтому решение начать с Украины выглядит логичным. Но вместо того, чтобы потратить деньги на классическую рекламную кампанию, Боднар принял решение поддержать украинцев и Вооруженные силы страны.

В прямом смысле ALP.COM будет раздавать деньги за регистрацию – 150 грн. Акция рассчитана только на граждан Украины. Чтобы получить средства, нужно будет верифицироваться. После чего будет начислено 150 грн на счет аккаунта. Акция не ограничена по времени и будет продолжаться, пока биржа не раздаст 1 млн грн. За каждого приглашенного пользователя также можно получить 25 грн. Пользователь, получивший эти средства, распоряжается ими так, как считает нужным – он может оставить их себе или перевести на нужды ВСУ. 

"Мы хотели бы, чтобы максимальное количество средств было переведено на ВСУ. Это можно будет сделать как через нас, так и вывести себе на карту и задонатить. Это личное решение каждого пользователя. Верю в украинцев", – рассказал Виталий Боднар. 
Команда криптобиржи не скрывает – их цель сделать рекламу. Но чтобы помочь кому-то, нужно помочь сначала себе. 

"Это реклама, но мы не хотим просто отдать деньги рекламным площадкам. Если есть возможность, нужно сделать старт полезным для общества. Ведь многие хотят помочь ВСУ, а денег нет. Вот реальная возможность сделать это. Причастность каждого к чему-то большому – это прекрасно". 

Акция будет проходить прозрачно, уверяют разработчики. Все донаты будут показаны на отдельной странице. 

К слову, вывод гривны с платформы на гривневую карту возможен под 0% комиссии. 
Погнали регистрироваться – поможем ВСУ вместе! 

Партнерский материал





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