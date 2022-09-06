«Миллион для ВСУ» – в обмен на регистрацию ALP.COM дает донаты на украинскую армию

Виталий Боднар, который заблокировал 300 тыс. российских пользователей на криптобирже BTC-Alpha, объявил о запуске новой компании. По его словам, это решение назрело еще до начала войны.

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"Я запускаю новую компанию, изначально лицензированную. Не секрет, что я умею работать с криптой и это будет криптобиржа. Но почему я делаю не просто ребрендинг, а запуск еще одной компании? Для того, чтобы избежать детских болезней, которые были в BTC-Alpha. Начиная с доменного имени, которое сложное и непонятное, заканчивая документами, которые нужны для инвестбанков. Мы рассчитываем очень быстро и серьезно масштабироваться", – рассказал Виталий Боднар.





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В Украине крипторазработчика знает узкий круг людей, так как предыдущий проект Виталия – криптобиржа BTC-Alpha, – работала на международном рынке. Сейчас BTC-Alpha переходит в управление новому СЕО, а Виталий намерен со старта новой биржи ALP.COM захватить рынок Украины, а затем масштабироваться на рынок Европы и других стран. Лицензия, которую уже получила компания Боднара, позволяет работать с 80 странами Европы и мира, где криптовалюты регулируются законами.





"После достижения определенных результатов мы будем работать над получением американской лицензии" – рассказывает Боднар. По его мнению, сейчас во всем мире назревает вторая волна интереса к криптобизнесу после 2018 года – но в отличие от первой кроме общего интереса начались попытки урегулировать этот рынок.