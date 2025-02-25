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Миллиарды для Украины: какие страны поддержали Киев финансово и военно

На саммите Support Ukraine, состоявшемся 24 февраля, международные партнеры объявили новые пакеты помощи

25 февраля 2025, 18:58
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Амбарцумян Анна

Украина продолжает получать значительную международную помощь, что усиливает ее экономическую устойчивость и обороноспособность. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил о новых финансовых и военных пакетах от международных партнеров после саммита Support Ukraine. Общая сумма пособия достигает десятков миллиардов долларов, а также включает санкционное давление на РФ. Какие страны поддержали Украину и на что пойдут эти средства разбирались "Комментарии", ссылаясь на Департамент коммуникаций Секретариата Кабинета Министров Украины.

Миллиарды для Украины: какие страны поддержали Киев финансово и военно

Заседание правительства. Фото: kmu.gov.ua

По словам Шмыгаля, уже в марте Украина получит 3,5 млрд. евро от Европейского Союза в рамках программы Ukraine Facility. Великобритания выделит 4,5 млрд фунтов стерлингов (около 5,6 млрд долларов) военной помощи. Также значительный вклад внесет Канада, передав 5 млрд долларов, в частности, за счет конфискованных российских активов, а также военную технику и гранты для восстановления энергосистемы.

Норвегия анонсировала финансовую поддержку в 3,5 млрд евро, которая охватывает военную, экономическую и гуманитарную помощь. Испания объявила о новом пакете военной поддержки в 1 млрд евро. Вдобавок к поддержке присоединились Финляндия, Швеция, Дания, Исландия и страны Балтии.

Кроме финансовой помощи, партнеры ввели жесткие санкции против России. В частности, ЕС принял 16-й пакет санкций, Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия ввели ограничения в отношении "теневого флота" России, банковского сектора и оборонной промышленности.

Также свой вклад в устойчивость Украины внесут Финляндия, Швеция, Дания, Исландия, страны Балтии. Мы очень ценим каждое проявление солидарности и рассматриваем это как инвестиции в безопасность единой Европы", — подчеркнул Премьер-министр.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Европейский Союз готовит пакет около 20 миллиардов евро дополнительной военной поддержки для Украины. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на информацию лица, знакомого с этим вопросом, поскольку блок пытается получить помощь Киеву вопреки стремлению президента Дональда Трампа добиться быстрого мирного урегулирования с Россией.



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Источник: https://www.kmu.gov.ua/news/ukraina-otrymaie-suttievu-finansovu-dopomohu-vid-mizhnarodnykh-partneriv-denys-shmyhal
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