Милевский рассказал, как убегал от ТЦК, когда с утра поехал за просеко для пьяных подружек

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Ткачик Олеся
Бывший форвард киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский рассказал о случае встречи с представителями ТЦК, произошедшем летом прошлого года. О нем он рассказал в своих соцсетях.
Артем Милевский
Так вот, Милевский вместе с другом Сергеем Третьяком, который осенью покинул Украину, арендовал дом под Киевом. К ним в гости приехали девушки из Одессы.
Как говорит бывший футболист, утро после вечеринки оказалось непростым, поэтому он решил купить гостям шампанское. По пути к заправке он неожиданно встретил "бусик" с работниками ТЦК.
По его словам, он вызвал такси около 5:30, уехал на заправку. Там купил хот-доги для себя и таксиста. Также, по его словам, там же он приобрел две бутылки просеки для девушек. На часах было около 5:40. То есть, по его словам, речь идет о комендантском часе.
Милевский говорит, что на выходе из магазина его встретили сотрудники ТЦК.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Рада приняла в первом чтении Закон №12442 о введении уголовной ответственности за нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации руководителями ТЦК, председателями и членами ВЛК.
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