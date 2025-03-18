Милевский рассказал, как убегал от ТЦК, когда с утра поехал за просеко для пьяных подружек

Бывший форвард киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский рассказал о случае встречи с представителями ТЦК, произошедшем летом прошлого года. О нем он рассказал в своих соцсетях.

Артем Милевский

Так вот, Милевский вместе с другом Сергеем Третьяком, который осенью покинул Украину, арендовал дом под Киевом. К ним в гости приехали девушки из Одессы.

Как говорит бывший футболист, утро после вечеринки оказалось непростым, поэтому он решил купить гостям шампанское. По пути к заправке он неожиданно встретил "бусик" с работниками ТЦК.

"Приехали девушки из Одессы где-то в июле. Ну там дом, бассейн, все помнят этот дом. Ну там двой, просеко, шампанское. 05:00 утра, комендантский час, закончилось просеко. Им всем плохо, нужно просеко", — рассказал Милевский.

По его словам, он вызвал такси около 5:30, уехал на заправку. Там купил хот-доги для себя и таксиста. Также, по его словам, там же он приобрел две бутылки просеки для девушек. На часах было около 5:40. То есть, по его словам, речь идет о комендантском часе.

Милевский говорит, что на выходе из магазина его встретили сотрудники ТЦК.

"Выходят люди в форме. Молодой человек говорит: "Можно ваши документы, Действие". Я говорю "да", подхожу и думаю себе, сейчас не разбираясь запихать меня в тот бус, как на видео из соцсетей. И кто-то из старших говорит: "Вы что травите, это Артем Милевский, отпустите его". Я быстро беру этот хот-дог, пакет, иду в машину. Говорю водителю, шеф, давай по газам пока не передумали", – рассказал Милевский.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Рада приняла в первом чтении Закон №12442 о введении уголовной ответственности за нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации руководителями ТЦК, председателями и членами ВЛК.



