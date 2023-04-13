Микитась призвал к аудиту и оргвыводам относительно руководства Киевгорстроя

Владелец Укрбуда Максим Микитась призвал провести тщательный аудит строительных объектов Киевгорстроя и сделать оргвыводы руководства этой компании. Как сообщает портал "Комментарии", об этом он заявил в своем интервью журналистам ИА "Українські Новини".

Максим Микитась. Фото: из открытых источников

Микитась утверждает, что "Киевгорстрой на грани и есть высокий риск полного коллапса".

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Также Микитась заявил, что для достройки объектов Укрбуда, а именно жилых комплексов бюджетные средства не нужны. Он отметил, что необходима политическая воля вернуть украденные рейдерами активы компании и корректная работа правоохранителей. Приведенные цифры первичных аудитов свидетельствуют о том, что на ликвидных активах Укрбуда хорошо заработали.

"Сейчас Киевгорстрой буквально на грани, и это прямая ответственность руководства этой компании. Напомним, прием объектов незавершенного строительства УБ начался в марте 2020 года, после аудита. Кстати, по начальным общим подсчетам, конечный профит из объектов переданных КГБ должен был составлять под 4.5-5 миллиардов гривен. Но этот общий расчет по всем проектам куда-то "потерялся". Аудит якобы выявил текущий дефицит в 2 млрд. грн., и это по очень щедрым подсчетам КГБ. Но аудиторы не принимали во внимание доход, который КГБ получит от повышения стоимости оплат по рассрочкам, стоимость квартир на новых объектах, которые были возведены на площадках Укрбуд, а также доход от повышения стоимости за метры уже при прямых продажах в офисах продаж КГБ ", – отметил Микитась.

По его словам, согласно решению КГБ неоднократно поднимали цены на квадратные метры, которые платили инвесторы, и разница тоже ушла в доход КГБ. И на большинстве стройплощадок Укрбуда КГБ приступил к строительству непредвиденных планом застройки дополнительных корпусов, секций, коммерческой недвижимости и уже от своего имени осуществлял продажи. Это неучтенные сотни миллионов гривен, но строительство все равно везде стоит. И это прямая вина руководства КГБ, считает застройщик.

"Немного арифметики. Да, есть аудит, который показал, что на достройку объектов не хватает 2 млрд. грн. А сейчас они указывают, что по состоянию на 1 февраля 2023 года Киевгорстрой выполнил на объектах Укрбуда строительно-монтажных работ на общую сумму 3,5 млрд. гривен. Откуда такая сумма? При этом поступления по продаже недвижимости и от ФФС составляли примерно 2,7 млрд гривен. Значительно больше аудиторских 2-х миллиардов дефицита! И вдобавок они теперь говорят, что по данным "Киевгорстроя", для полного завершения всех проектов "Укрбуда" "с учетом динамики роста стоимости строительных материалов и энергоносителей", не хватает 1,7 млрд. гривен. Откуда такая арифметика? Все по их данным. Не хватало 2-х миллиардов, взяли минимум 2.7 миллиарда, якобы потратили 3.5 и еще 1.7 нуждаются. Вместо двух миллиардов дефицита по дороге нарисовалось 5.2 миллиарда, и это при неучтенных доходных статьях, как указал выше, на сотни миллионов", – говорит Микитась.

Он отмечает, что с "укрбудовской" арифметикой ситуация еще более печальная и неоднозначная. Из собственных источников известно, что от укрбудовских проектов получено 3.5 миллиарда гривен, а по визуальному техническому аудиту и внешним оценкам профессионалов вложено немногим более 1 миллиарда гривен.

"О чем здесь простым языком? О том, что на ликвидных объектах Укрбуда заработали, но большинство ЖК так и не достроили. Ведь напомню, 8 ЖК сданных в эксплуатацию КГБ на момент передачи этой компании были на 98 % построены со значительным фондом непроданных почти готовых квартир и помещений. Поэтому это не халатность, это грабеж укрбудовских инвесторов, имущества и теперь, если еще дофинансирует Киев или государство – бюджетные средства. За это должна быть ответственность, ведь сейчас строительство на всех ЖК, укрбудовских и не укрбудовских стоит. И высок риск полного коллапса строительной компании. Думаю, при таких обстоятельствах оргвыводы по руководству КГБ были бы вполне уместны. Аудит текущего состояния, расследование роли руководства КГБ в этом кризисе, организационные изменения – и только затем дофинансирование строительных нужд с четкими графиками достройки жилых комплексов. Должна быть создана комиссия из столичных владельцев, привлечены правоохранители, профессиональные аудиторы. В ходе расследования действующая команда должна быть отстранена от влияния на отчет. По результатам отчета срочно создана антикризисная команда", – отметил Максим Микитась.

Застройщик отмечает, что для завершения строительства не нужны бюджетные средства, нужна только политическая воля относительно корректной и оперативной работы правоохранителей над возвращением активов Укрбуда. Основная доказательная база уже давно собрана, вручено 13 подозрений исполнителям среднего уровня – нотариусам, фунтам и нескольким организаторам, в том числе бывшему гендиректору Олегу Майбороде.

"Однако сейчас активного процесса не наблюдаем, а нескольким ведущим организаторам – Федотенкову и Майбороде – даже разрешили бежать в Вену. К сожалению, процесс возврата активов сейчас тоже стоит, и все говорят о бюджетной помощи за счет города и государства. Это нонсенс. Потому только аудит, отстранение виновных и новая команда. Добиться этого сейчас наша общая задача – как инвесторов Укрбуда, так и инвесторов Киевгорстроя", — подытожил Максим Микитась.



