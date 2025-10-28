logo

Михаил Поплавский: Украинский язык – генетический код нации
НОВОСТИ

Михаил Поплавский: Украинский язык – генетический код нации

Мероприятие объединило студентов, известных преподавателей и творческие коллективы университета, создав атмосферу единства, уважения к родному языку и гордости за украинскую культуру.

28 октября 2025, 10:15
Автор:
avatar

Клименко Елена








В Киевском университете культуры состоялось празднично-патриотическое действо   "Язык код нации", посвященный Дню украинской письменности и языка.

Михаил Поплавский: Украинский язык – генетический код нации

Фото: из открытых источников

Михаил Поплавский: Украинский язык – генетический код нации - фото 2

Фото: из открытых источников

Об этом сообщил в своем Instagram президент КНУКиМ   Михаил Поплавский:


"Украинский язык генетический код нации. Она объединяет украинцев по всему миру. Наш талисман, душа и наше продолжение, звучащее сквозь столетие устами наших детей и внуков.
Без образования нет культуры. Без культуры нет нации. Горджус я, что сегодня в Университете культуры учатся такие талантливые, одаренные, креативные студенты со всей Украины.
Мечтаю, чтобы в Украине было модно говорить по-украински, учиться в украинских университетах, слушать украинские песни и создавать национальные проекты Держим вместе украинскую волну! "


 

Мероприятие объединило студентов, звездных преподавателей и творческие коллективы университета, создав атмосферу единства, любви к родному слову и гордости за украинскую культуру.

Михаил Поплавский: Украинский язык – генетический код нации - фото 2
Фото: из открытых источников

Студенты университета декламировали поэзии Лины Костенко, Леси Украинки, Василия Симоненко, Ивана Франко и других.

Ансамбль народного танца   "Киев"   факультета хореографического искусства ( художественный руководитель и балетмейстер Ирина Гутник) исполнил хореографические композиции   "Калиновое чудо"   да   "Колыбельная".
Капелла бандуристов   "Чураи"   под руководством Владислава Лысенко презентовала песню   "Только в Киеве".


Михаил Поплавский: Украинский язык – генетический код нации - фото 2

Фото: из открытых источников

Украинский народный хор имени Станислава Павлюченко ( художественный руководитель и дирижер Елена Скопцова) вместе с солисткой Национального хора Украины имени Григория Веревки, народной артисткой Украины   Татьяной Пироговой, исполнили трогательную песню   "Народ мой".

Михаил Поплавский: Украинский язык – генетический код нации - фото 2

Фото: из открытых источников

Звездные преподаватели факультета кино и телевидения приобщились к празднованию, даря гостям вдохновенные слова украинских классиков.


Телеведущий, журналист и шоумен   Григорий Решетник   прочитал стихотворение Лины Костенко  "Крылья" известный актер театра и кино   Владислав Никитюк "Страшные слова, когда они молчат".

Актор театра и кино, мастер курса факультета театра, кино и эстрады   Вячеслав Довженко   строки из поэзии Владимира Забаштанского:

"Як нема без зірок небозводу,
Як блакиті без сонця нема,
Так і мови нема без народу,
І народу без мови нема".

Михаил Поплавский: Украинский язык – генетический код нации - фото 2

Фото: из открытых источников

"Язык это наш код, наша идентичность. Чтобы понять, кто мы есть, нам дан украинский язык", отметил Владислав Никитюк.

"Я счастлив, что мои студенты настоящие украинцы, настоящие патриоты. Именно от нас, педагогов, зависит будущее страны", подчеркнул Григорий Решетник.

В преддверии мероприятия свыше   800 студентов и преподавателей КНУКиМ   присоединились к написанию Радиодиктанта национального единства, а студенты факультета дизайна и рекламы подготовили   выставку плакатов "Язык код нации. Язык это оружие. Язык как душа".

Михаил Поплавский: Украинский язык – генетический код нации - фото 2

  Фото: из открытых источников

 



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
