Михаил Поплавский: Украинский язык – генетический код нации

Рубрики
МЕНЮ
Клименко Елена
В Киевском университете культуры состоялось празднично-патриотическое действо "Язык – код нации", посвященный Дню украинской письменности и языка.
Фото: из открытых источников
Об этом сообщил в своем Instagram президент КНУКиМ Михаил Поплавский:
Мероприятие объединило студентов, звездных преподавателей и творческие коллективы университета, создав атмосферу единства, любви к родному слову и гордости за украинскую культуру.
Студенты университета декламировали поэзии Лины Костенко, Леси Украинки, Василия Симоненко, Ивана Франко и других.
Ансамбль народного танца "Киев" факультета хореографического искусства ( художественный руководитель и балетмейстер Ирина Гутник) исполнил хореографические композиции "Калиновое чудо" да "Колыбельная".
Капелла бандуристов "Чураи" под руководством Владислава Лысенко презентовала песню "Только в Киеве".
Украинский народный хор имени Станислава Павлюченко ( художественный руководитель и дирижер Елена Скопцова) вместе с солисткой Национального хора Украины имени Григория Веревки, народной артисткой Украины Татьяной Пироговой, исполнили трогательную песню "Народ мой".
Звездные преподаватели факультета кино и телевидения приобщились к празднованию, даря гостям вдохновенные слова украинских классиков.
Телеведущий, журналист и шоумен Григорий Решетник прочитал стихотворение Лины Костенко "Крылья" известный актер театра и кино Владислав Никитюк – "Страшные слова, когда они молчат".
Актор театра и кино, мастер курса факультета театра, кино и эстрады Вячеслав Довженко – строки из поэзии Владимира Забаштанского:
"Як нема без зірок небозводу,
Як блакиті без сонця нема,
Так і мови нема без народу,
І народу без мови нема".
"Язык – это наш код, наша идентичность. Чтобы понять, кто мы есть, нам дан украинский язык", – отметил Владислав Никитюк.
В преддверии мероприятия свыше 800 студентов и преподавателей КНУКиМ присоединились к написанию Радиодиктанта национального единства, а студенты факультета дизайна и рекламы подготовили выставку плакатов "Язык – код нации. Язык – это оружие. Язык – как душа".
Фото: из открытых источников