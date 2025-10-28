

















В Киевском университете культуры состоялось празднично-патриотическое действо "Язык – код нации", посвященный Дню украинской письменности и языка.

Фото: из открытых источников

Об этом сообщил в своем Instagram президент КНУКиМ Михаил Поплавский:





"Украинский язык – генетический код нации. Она объединяет украинцев по всему миру. Наш талисман, душа и наше продолжение, звучащее сквозь столетие устами наших детей и внуков.

Без образования нет культуры. Без культуры нет нации. Горджус я, что сегодня в Университете культуры учатся такие талантливые, одаренные, креативные студенты со всей Украины.

Мечтаю, чтобы в Украине было модно говорить по-украински, учиться в украинских университетах, слушать украинские песни и создавать национальные проекты . Держим вместе украинскую волну! "





Мероприятие объединило студентов, звездных преподавателей и творческие коллективы университета, создав атмосферу единства, любви к родному слову и гордости за украинскую культуру.

Студенты университета декламировали поэзии Лины Костенко, Леси Украинки, Василия Симоненко, Ивана Франко и других.

Ансамбль народного танца "Киев" факультета хореографического искусства ( художественный руководитель и балетмейстер Ирина Гутник) исполнил хореографические композиции "Калиновое чудо" да "Колыбельная".

Капелла бандуристов "Чураи" под руководством Владислава Лысенко презентовала песню "Только в Киеве".







Украинский народный хор имени Станислава Павлюченко ( художественный руководитель и дирижер Елена Скопцова) вместе с солисткой Национального хора Украины имени Григория Веревки, народной артисткой Украины Татьяной Пироговой, исполнили трогательную песню "Народ мой".



Звездные преподаватели факультета кино и телевидения приобщились к празднованию, даря гостям вдохновенные слова украинских классиков.



Телеведущий, журналист и шоумен Григорий Решетник прочитал стихотворение Лины Костенко "Крылья" известный актер театра и кино Владислав Никитюк – "Страшные слова, когда они молчат".

Актор театра и кино, мастер курса факультета театра, кино и эстрады Вячеслав Довженко – строки из поэзии Владимира Забаштанского:

"Як нема без зірок небозводу,

Як блакиті без сонця нема,

Так і мови нема без народу,

І народу без мови нема".



"Язык – это наш код, наша идентичность. Чтобы понять, кто мы есть, нам дан украинский язык", – отметил Владислав Никитюк.

"Я счастлив, что мои студенты – настоящие украинцы, настоящие патриоты. Именно от нас, педагогов, зависит будущее страны", – подчеркнул Григорий Решетник.

В преддверии мероприятия свыше 800 студентов и преподавателей КНУКиМ присоединились к написанию Радиодиктанта национального единства, а студенты факультета дизайна и рекламы подготовили выставку плакатов "Язык – код нации. Язык – это оружие. Язык – как душа".

Фото: из открытых источников