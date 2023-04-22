Михаил Поплавский отметил 30-ю годовщину ректорства в университете культуры

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Кравцев Сергей
Профессорско-преподавательский состав, студенты и выпускники университета культуры устроили юбиляру настоящий праздник.
Instagram Михаил Поплавский @poplavskiy_michail
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Встречали Михаила Поплавского аплодисментами, цветами и возгласами "Поздравляем!", "Браво!", "Многая лета!".
Приятный подарок Михаилу Поплавскому сделали студенты – презентовали документальный фильм "Ректор. Университет будущего", в котором рассказали о достижениях университета и воплощенных новаторских стратегиях развития ЗВО. Охарактеризовали его как визионера, топ-менеджера, наставника, трендсеттера.
Успех вуза базируется, по словам ректора, на любви к студентам, мощном профессорско-преподавательском составе, инновационных программах обучения, коммуникационных стратегиях, успешном диджитал-маркетинге и агрессивном информационно-коммуникационном медиаменеджменте.
По случаю 30-летнего юбилея Михаил Михайлович представил новую книгу "Неизвестный Поплавский". Составители издания раскрыли психологические аспекты феноменальной личности.
На торжестве, посвященном юбилею, команда ректора презентовала обновленный персональный сайт Михаила Поплавского – poplavskiy.com. Его дизайн разрабатывали топовые специалисты в Лондоне и Сан-Франциско, программировали в Швейцарии, а талантливые украинские программисты интегрировали этот проект. При создании сайта использовали элементы уникальной анимации, а главное – сделали его удобным для пользователя любого возраста – можно листать или свайпить.
Камертоном мероприятия стала премьера концертного клипа на песню "Годы летят", слова к которой написаны искусственным интеллектом.
"Роки невпинно так летять
А я люблю своє життя
А я люблю своє життя й минуле
Здіймаю очі в небеса
В житті – свобода і краса
І кожну мить щасливим з вами буду".
Видеоработа насквозь пропитана энергетикой артиста и любовью к жизни.
Михаил Поплавский – доктор педагогических наук, профессор, народный артист Украины, генеральный продюсер-владелец ТМ "Украинская песня года", исполнитель и популяризатор украинских песен.
Полный кавалер ордена "За заслуги" (2000 – III степени, 2001 – II степени, 2007 – I степени), трехкратный лауреат национальной премии "Человек года", пять лет подряд (1997, 1998, 1999, 2000, 2001 гг.) признанный "Ректором года".
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