Михаил Поплавский: "Эра ИИ начинается в Университете культуры!"

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Slava Kot
В Киевском университете культуры состоялась презентация Лаборатории искусственного интеллекта – инновационного пространства, созданного для интеграции цифровых технологий в образовательный процесс.
Фото: Instagram Михаила Поплавского
Об этом сообщил Михаил Поплавский на своей странице в Instagram.
Инновационный центр станет платформой для проведения интерактивных занятий, исследований интеллектуальных систем, создания мультимедийного контента, аналитических материалов и реализации креативных проектов.
Цель инициативы – не только развитие цифровой компетентности молодежи, но и формирование нового поколения специалистов, способных мыслить инновационно и внедрять ИИ в различные сферы культуры, медиа и коммуникаций.
Во время презентации специалисты по искусственному интеллекту и ведущие преподаватели Киевского университета культуры провели увлекательное погружение в мир ИИ для студентов.
Среди спикеров – известные эксперты, сочетающие глубокую научную базу с практическим опытом:Павел Салыга – профессор, UX/UI-дизайнер, специалист с более чем 20-летним опытом в IT-сфере, сотрудничающий с американской технологической компанией, Николай Маранчак – редактор Forbes, инициатор инновационных реформ в сфере образования с применением ИИ, Татьяна Совгира – доктор наук, AI-коуч, визионер новой образовательной парадигмы, автор курса "Искусственный интеллект и креатив".
Эксперты не только ознакомили студентов с теоретическими основами и современными трендами в области ИИ, но и провели практические тренинги, демонстрируя реальные сценарии применения искусственного интеллекта в обучении, медиа и креативных индустриях.
Павел Салыга отметил, что Университет культуры поддерживает стремление студентов использовать ИИ в работе над проектами, подчеркнув, что ИИ открывает новые горизонты для творчества, инноваций и самовыражения будущих специалистов.
Татьяна Совгира акцентировала внимание на том, что Университет культуры целенаправленно демонстрирует открытость к технологическим трансформациям и стремится стать лидером в сфере цифрового образования в Украине.
Презентация завершилась дискуссией, в ходе которой студенты и преподаватели обсудили будущее ИИ в образовании и перспективы его практического применения.
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