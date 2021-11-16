Мигранты штурмуют пункт перехода - устоят ли польские пограничники

Молодые и агрессивно настроенные мигранты, поддерживаемые спецсредствами белорусских военных, штурмуют пункт пропуска. Об этом сообщают Twitter-каналы официальных пресс-секретарей польских госучреждений, а также оппозиционный белорусский канал NEXTA.

Нападение на польский контрольно-пропускной пункт - фото NEXTA

16 ноября 1021 г. нелегальные мигранты пытаются прорваться на территорию Польши, используя при этом спецсредства, металлические прутья и камни. Польские пограничники удерживают оборону в местах нападений.

NEXTA сообщает, что мигранты еще 15 ноября двинулись из временного лагеря. При этом их сопровождали белорусские силовики.

По оценкам журналистов, около двух тысяч человек скопились возле контроль-пропускного пункта (КПП) "Брузги", ожидая автобусов, по которым, как им было обещано, их повезут в Германию.





Некоторое время толпа вела себя мирно. Пограничники на разных языках обращались к ним из громкоговорителей, предупреждая, что они нарушат закон, если пересекут границу. Также отдельные слова звучали и для белорусских военных: им предлагали не подчиняться преступным приказам.

16 ноября 2021 г. днем начались активные нападения на КПП. Молодые сильные мужчины хватают бревна, поднимают их на плечи и пытаются разрушить изгородь. Также они бросают в сторону пограничников металлические прутья и камни. На одной из фотографий зафиксировано, что у мигрантов есть светошумовые гранаты, которыми их, вероятно, вооружили белорусские спецслужбы.









Польские пограничники, пытаясь остановить штурм КПП, применили водометы. Они подозревают, что действия мигрантов координируются силовиками Беларуси.





О мерах, предпринимаемых Польшей в связи с ситуацией на границе, издание "Комментарии" публиковало статью ранее.

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