«Мгновенные» выплаты от Красного Креста: что важно знать украинцам

В Украине появилась новая мошенническая схема. Под видом оформления помощи якобы от Красного Креста мошенники воруют деньги с банковских карт. О мошеннической схеме сообщили в телеграмм-канале Украинского Красного Креста.

Деньги. Фото: из открытых источников

Мошенники рассылают фейковые ссылки о якобы регистрации на денежную помощь от Красного Креста и просят ввести: номер телефона; личные данные, связанные с банковскими счетами.

После этого мошенники могут снять средства с вашей банковской карты.

Чтобы сохранить свои деньги и избежать рискованной ситуации, следуйте нескольким простым правилам: не переходите по подозрительным ссылкам – всегда проверяйте информацию на официальном сайте организации (redcross.org.ua); не вводите личные данные, включая реквизиты банковских карт.

Если вы натолкнулись на подозрительную информацию, обратитесь в службу поддержки Красного Креста: напишите на электронную почту: [email protected]. Позвоните в Информационный центр по номеру: 0 800 332 656.

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В НБУ отмечают, что сообщения имитируют официальные письма от НБУ — в теме письма и названии прилагаемого файла. Злоумышленники присылают письма с разных электронных адресов, но в подписи указывают фейковый e-mail: [email protected], похожий на официальный домен.

"Не загружайте файлы, приложенные к таким письмам, а также не переходите по приложенным ссылкам", — советуют в НБУ.



