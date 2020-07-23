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Межпарламентский диалог Медведчука может стать основой мира на Донбассе, - политический эксперт

План Медвечука должен стать дорожной картой по восстановлению мира на Донбассе, - Кушнир

сегодня, 11:59
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Межпарламентский диалог Медведчука может стать основой мира на Донбассе, - политический эксперт

Фото: пресс-служба "ОПЗЖ"

Межпарламентский диалог, который предлагает Виктор Медведчук, должен стать основой для возобновления мира на Донбассе. Так считает политический эксперт Светала Кушнир, о чем рассказала в эфире телеканала "112 Украина". 

По словам эксперта, у президента Владимира Зеленского нет плана по мирному урегулированию конфликта на Донбассе. В то же время, председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук предлагает конкретные мирные инициативы и воплощает в жизнь.

"Однозначно власть выпустила из своих рук процесс урегулирования конфликта на Донбассе. Парижское коммюнике не выполняется. Мирных инициатив со стороны власти, которые бы воспринимало общество, мы не слышим. В то же время мы видим, как ОПЗЖ и Виктор Медведчук все время продуцируют определенные инициативы и определенные вещи. И не просто формируют повестку дня, они воплощают все это в жизнь. Мы можем вспомнить, как в начале работы Верховной Рады 9 созыва Виктор Медведчук стал инициатором создания парламентской платформы. Она объединила депутатов из стран Нормандской четверки для того, чтобы они могли обсуждать ситуацию на Донбассе и учитывать опыт разных стран по урегулированию подобных конфликтов", - отметила эксперт.

При этом, Кушнир добавила, что именно мирный план Медведчука должен стать дорожной картой по достижению мира на Востоке Украины.

"Должна быть единая платформа, которой как раз и может стать парламентский диалог, который предлагает Виктор Медведчук", - уверена Светлана Кушнир. 

Ранее Виктор Медведчук заявил, что, по его мнению, Минские соглашения не выполняются из-за отсутствия у действующей власти политической воли.

Также "Комментарии" рассказывали о том, что Владимир Зеленский сообщил, когда могут провести переговоры лидеры Нормандской четверки. 


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