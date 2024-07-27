Международный инвестор CRH покупает два цементных завода на Волыни и Николаевской области

25 июля Антимонопольный комитет Украины объявил предварительные условия, при которых международная компания CRH сможет приобрести два завода итальянской Buzzi — Волынь-цемент и Югцемент. Об этом АМКУ сообщает на своем сайте.

АМКУ озвучил условия покупки компанией CRH двух цементных заводов

Чтобы завершить сделку, в течение 9 месяцев после приобретения предприятий, CRH должно передать 25-28% акций ЧАО "Дикергофф цемент Украина" независимому инвестору. Также компания обязуется информировать государственного регулятора о передаче доли активов, объемах производимого цемента, его поставках на рынок и т.д.

При этом инвестор сохраняет производственные мощности, а также обеспечивает равные условия и рыночные цены для потребителей стройматериала. Кроме того, CHR обязуется инвестировать в заводы, модернизировать производство, а также сохранить рабочие места, улучшая условия труда для сотрудников.

Отметим, что сейчас CHR владеет тремя цементными заводами в Украине. Это "Николаевцемент", "Подольский цемент" и Одесский цементный завод.

По словам замминистра экономики Украины Владимира Кузьо, именно от готовности иностранного и украинского бизнеса инвестировать в производственный сектор зависит качество жизни наших граждан.

“Иностранные инвестиции в строительную отрасль Украины сверхважны сегодня, ведь они вместе со стратегией финансирования строительства жилья и промышленных мощностей будут косвенно влиять на экономический рост. Следовательно, спрос на строительные материалы будет расти, украинские предприятия смогут модернизировать мощности, а украинцы получат возможность получить доступное жилье и рабочие места”, — подчеркивает Кузьо.

Эксперты отмечают, что потенциальное соглашение важно для восстановления страны. Ведь цемент является ключевым строительным материалом и присутствие иностранного инвестора, готового вкладываться в развитие внутреннего производства уже сейчас — залог избегания дефицита в пик восстановления.

“Как немецкая компания мы на собственном опыте знаем, как сложно сейчас инвестировать, но это очень важно делать уже сегодня. Важно быть готовым к тому моменту, когда начнется восстановление. Поэтому именно сейчас – идеальное время для модернизации и увеличения мощностей. Я очень приветствую международные инвестиции и я сторонник инвестиций именно в производство в Украине, в развитие так называемого экономического национализма. Это значит, что компании, которые приходят в Украину, особенно если это международные компании, как наша, приносят новые технологии, новое качество, создают рабочие места”, — прокомментировал генеральный директор KREISEL Андрей Бойко, что специализируется на производстве в Украине сухих строительных смесей на основе цемента.

CRH – международная группа компаний с головным офисом в Ирландии, один из крупнейших в мире производителей строительных решений и материалов. В Украине работает под брендом CEMARK. С 1999 года компания инвестировала около 500 миллионов долларов в Украину. В частности, с начала полномасштабного вторжения CRH вложила 80 миллионов долларов, в том числе 34 миллиона в строительство цементного терминала в Киевской области. В 2022 году CRH сделала наибольшее в Украине корпоративное пожертвование через ЮНИСЕФ в размере более 1 млн долларов.



