Международный инвестор CRH покупает два цементных завода на Волыни и Николаевской области

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Кравцев Сергей
25 июля Антимонопольный комитет Украины объявил предварительные условия, при которых международная компания CRH сможет приобрести два завода итальянской Buzzi — Волынь-цемент и Югцемент. Об этом АМКУ сообщает на своем сайте.
АМКУ озвучил условия покупки компанией CRH двух цементных заводов
Чтобы завершить сделку, в течение 9 месяцев после приобретения предприятий, CRH должно передать 25-28% акций ЧАО "Дикергофф цемент Украина" независимому инвестору. Также компания обязуется информировать государственного регулятора о передаче доли активов, объемах производимого цемента, его поставках на рынок и т.д.
При этом инвестор сохраняет производственные мощности, а также обеспечивает равные условия и рыночные цены для потребителей стройматериала. Кроме того, CHR обязуется инвестировать в заводы, модернизировать производство, а также сохранить рабочие места, улучшая условия труда для сотрудников.
Отметим, что сейчас CHR владеет тремя цементными заводами в Украине. Это "Николаевцемент", "Подольский цемент" и Одесский цементный завод.
По словам замминистра экономики Украины Владимира Кузьо, именно от готовности иностранного и украинского бизнеса инвестировать в производственный сектор зависит качество жизни наших граждан.
Эксперты отмечают, что потенциальное соглашение важно для восстановления страны. Ведь цемент является ключевым строительным материалом и присутствие иностранного инвестора, готового вкладываться в развитие внутреннего производства уже сейчас — залог избегания дефицита в пик восстановления.
CRH – международная группа компаний с головным офисом в Ирландии, один из крупнейших в мире производителей строительных решений и материалов. В Украине работает под брендом CEMARK. С 1999 года компания инвестировала около 500 миллионов долларов в Украину. В частности, с начала полномасштабного вторжения CRH вложила 80 миллионов долларов, в том числе 34 миллиона в строительство цементного терминала в Киевской области. В 2022 году CRH сделала наибольшее в Украине корпоративное пожертвование через ЮНИСЕФ в размере более 1 млн долларов.
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