Международный день семьи: когда празднуют в Украине, история создания, поздравления

15 мая в мире отмечается международный день семьи. В этот особый день традиционно поздравляют своих близких теплыми словами и подарками, а также проводят время вместе.

Когда в Украине отмечают День семьи

Портал "Комментарии" рассказывает о празднике, его истории и предлагает поздравления в прозе и стихах на украинском языке, чтобы сделать этот день еще более особенным.





Как придумали Международный день семьи

История Международного дня семьи начинается в 1993 году, когда Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций объявила 15 мая Международным днем семьи. Основной целью установления этого праздника было подчеркнуть важность семьи как основы общества и определить потребность в сохранении и поддержке семьи. Этот день начали акцентировать внимание на семейных ценностях, развитии устойчивых и здоровых семейных отношений, а также поддержке отцовства, материнства и соответствующих прав.

С 1993 года Международный день семьи стал ежегодным праздником, отмечаемым во многих странах мира. Он напоминает людям о важности семейных отношений, понимании и поддержке между членами семьи, а также о необходимости создания благополучной и счастливой среды для детей.

Международный день семьи – это праздник, посвященный важности семейных ценностей и единства. Это день, когда отмечают роль и вклад семьи в общество, говорят о семейных ценностях и как достичь семейного благополучия.







Поздравление с Днем семьи в прозе

В этот день хочется пожелать всем помнить, что семья – это наибольшее достояние. Семья – это те люди, которые всегда будут возле вас, независимо от всего. Семья – это источник добра, поддержки, любви, уюта и процветания. Пусть в каждой семье царит мир и согласие, а всем счастье!

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Украинцы всегда высоко ценили семейные связи, они являются самым ценным кладом. От родителей к детям, от старших поколений к младшим – передаются духовные ценности. Семья – это основа, на которой строится все в жизни. Поэтому мы желаем вам любить и уважать своих родных, сохранять дух общности. Пусть вы всегда чувствуете любовь и поддержку своих близких, ведь украинцы – одна большая семья!

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С Днем семьи, любви и верности! Желаем, чтобы эти три составляющие всегда сопровождали вас. Пусть ваша семья будет крепким опорным пунктом, где всегда слышится тепло. Любовь да приносит радость, а верность – уверенность в будущем!

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Семья – это самый крепкий союз на земле. Она является началом новой жизни, продолжением традиций и укреплением родословной. Сегодня, в Международный день семьи, желаем, чтобы дети хохотали, а родственники были надежной поддержкой. Пусть ваши сердца всегда наполняются теплом любви. Желаем вашей семье счастья, единства и процветания!

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Семья — это самое большое и ценное сокровище. Поэтому в Международный день семьи мы желаем, чтобы ваша семья была как уютная гавань. Пусть поддержка родных помогает преодолеть какие-либо препятствия, а в вашем сердце всегда царит мир и любовь!

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Поздравляю с Международным днем семьи! Желаю невероятного семейного счастья, теплоты, любви, нежности, заботы и внимания. Пусть ощущение общности и уюта сопровождает вас в любую погоду, в любое время года. Берегите друг друга и будьте счастливы!

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Нельзя переоценить значимость семьи в жизни каждого человека. Она – опора, поддержка, понимание. Сегодня пусть каждый вспомнит своих родных и близких, позвонит по телефону, напишет или просто поздравит с этим особым праздником. По случаю Международного дня семьи, дорогие!

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Истинная ценность жизни – это семья и близкие люди. Поздравляю с Днем семьи и желаю взаимопонимания, счастья, многоцелевых планов и вдохновения. Пусть ваша семья будет надежной опорой в сложных моментах и радостным спутником в радостных временах. Любви, роскоши, счастливых моментов и совместного развития!

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В этот Международный день семьи желаю вам здоровья и счастья. Пусть ваш дом всегда наполняется теплом и уютом. Взаимопонимание, терпение, силы, любовь и радостные дни – пусть эти ценности заполняют вашу жизнь.

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Поздравляем всех с Международным днем семьи! Семья имеет огромное значение для каждого из нас. Желаем каждой семье много любви, тепла, веры, терпения, взаимопонимания, прощения и поддержки. Берегите друг друга и живите в согласии!





Поздравления с Днем семьи в стихах

Семья – это то сокровище, которое в сердце держим,

Где согласие и тепло всегда есть.

Любовь и понимание, верность и забота,

В ней счастье находим, и утешение в судьбе гордый.

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В семье — единство, оно как богатство.

В ней тепло, добро, счастье и преданность.

Сердца вместе бьются, как верный вальс,

Семейные ценности – наше самое большое время!

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В семье — тепло, она как пристань,

Где сердца обнимаются взаимно.

Любовь и сплоченность, радость и добро,

Семейные ценности – наше драгоценное сокровище всего.