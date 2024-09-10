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Между США и Китаем состоялись переговоры: о чем на них шла речь

США и Китай обсудили напряжение в Южно-Китайском море на уровне командующих

сегодня, 10:36
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Кравцев Сергей

США и Китай провели первые переговоры на уровне командующих боевыми действиями с целью стабилизации отношений. Одной из тем стала напряженность в Южно-Китайском море. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Reuters".

Между США и Китаем состоялись переговоры: о чем на них шла речь

США и Китай. Фото: из открытых источников

Глава Индийско-Тихоокеанского командования США, адмирал Сэм Папаро провел видеовстречу с командующим Южного театра действий Народно-освободительной армии Китая (НОАК) У Янаном. Информацию о переговорах подтвердили в китайском правительстве.

"Провели углубленный обмен мнениями по вопросам, представляющим общую обеспокоенность", — говорится в сообщении министерства обороны Китая.

Обе стороны обговорили ключевые вопросы безопасности, в частности, напряженность в Южно-Китайском море. Папаро обрался к официальному Пекину с призывом отказаться от воинственной тактики в этом регионе во избежание эскалации. Он отметил, что, как Вашингтона, так и для Пекина будет лучше, если продолжатся переговоры и диалог во избежание недоразумений и просчетов.

Отмечается, что эта встреча состоялась после договоренностей, достигнутых в августе во время визита советника США по национальной безопасности Джейка Салливана в Пекин. США стремятся возобновить регулярный военный диалог с Китаем, особенно из-за напряженности вокруг Тайваня и Южно-Китайского моря.

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