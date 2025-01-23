Между США и ЕС уже заметен раскол из-за Украины: детали

Исходя из тех тезисов, которые озвучивали на Всемирном экономическом форуме в Давосе на этой неделе европейские партнеры Украины и американцы из новой администрации, журналисты The Wall Street Journal пришли к выводу, что у новой администрация США кардинально иной подход к усилиям по окончанию войны.

Всемирный экономический форум в Давосе. Фото из открытых источников

Так, генсекретарь НАТО Марк Рютте пообещал, что Украина в конце концов присоединится к военному альянсу, и утверждал, что переговоры с РФ следует начинать только после того, как Украина будет иметь достаточно сильную позицию.

Однако уполномоченный Трампа по специальным миссиям Ричард Гренелл, выступивший на форуме по видеосвязи, заверил, что США не согласны на расширение блока, пока некоторые страны-члены не выполняют обязательств по расходам на оборону в размере 2% ВВП.

Заметными были разногласия и относительно необходимости мирных переговоров. Большинство европейских стран, особенно на востоке континента, не хотят переговоров с президентом России Владимиром Путиным, пока он не продемонстрирует то, что они считают настоящим желанием положить конец конфликту. Администрация Трампа считает, что немедленные прямые переговоры являются единственным способом положить конец конфликту.

"Мы считаем довольно шокирующим то, что в Европе так много министров иностранных дел, так много американских политиков того времени, которые просто не пытались остановить войну. Владимир Путин и Джо Байден не общались более трех с половиной лет. Теперь мы считаем, что это возмутительно. Американский народ считает это возмутительным", — сказал представитель Трампа.

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