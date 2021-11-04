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Меткомбинат «Азовсталь» передал больницам Украины более 120 тонн кислорода

В начале ноября 18,84 тонн жидкого кислорода направлено в Васильковскую центральную районную больницу

сегодня, 16:35
Автор:

Станислав Молчанов
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Металлургический комбинат "Азовсталь" группы "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского две недели ведет отгрузку кислорода больницам в Киевской, Черниговской и Донецкой областях

Меткомбинат «Азовсталь» передал больницам Украины более 120 тонн кислорода

Промышленная группа активно помогает больницам (фото из открытых источников)

На сегодня уже передано 123,74 тонн жидкого кислорода, сообщает пресс-служба "Метинвеста".

"В условиях пандемии коронавируса медучреждения страны все больше нуждаются в бесперебойных поставках кислорода для лечения больных. Группа "Метинвест" не осталась в стороне и оперативно отреагировала на запрос Министерства здравоохранения Украины о помощи в сложной ситуации. Предприятия компании организовали отгрузку жизненно необходимого газа, а министерство распределило его в восемь областей Украины", — пояснили в пресс-службе.

В октябре меткомбинат "Азовсталь" начал отгружать жидкий кислород трем лечебным учреждениям страны. Так, для кислородной терапии ковидных больных Киевской городской клинической больнице №6 передано 62,34 тонны, Черниговкой городской больнице №2 – 20,28 тонн и Лиманской центральной районной больнице – 16,28 тонн кислорода. В начале ноября 18,84 тонн жидкого кислорода направлено в Васильковскую центральную районную больницу.

Также металлургический комбинат "Азовсталь" обеспечивает кислородом три медицинских учреждения Мариуполя, лечащих больных с COVID-19 – на этой неделе им отгрузили 6 тонн жидкого кислорода. 

"Система здравоохранения, как никогда ранее, испытывает колоссальную нагрузку – пациентов с ковидом, нуждающихся в кислородной поддержке, становится все больше, кроме того многие больницы испытываю дефицит жизненно необходимого газа. Группа Метинвест оперативно отреагировала на ситуацию и уже с 23 октября, "Азовсталь", как и наши коллеги с меткомбината имени Ильича, начала отгружать кислород медучреждениям Украины", — подчеркнул директор по персоналу и администрации меткомбината "Азовсталь" Иван Голтвенко.

Справка. В 2020 году Ринат Ахметов совместно с бизнесами SCM, футбольным клубом "Шахтер" и Фондом Рината Ахметова первыми пришли на помощь стране в борьбе с коронавирусом. По личной инициативе Рината Ахметова на эти цели было выделено порядка 500 млн грн в рамках проекта Фонда "Борьба с COVID-19 в Украине". Проект помог выжить 1,4 млн человек. Это крупнейший вклад одного благотворителя в государственную медицину Украины за все время независимости. Свыше 500 медучреждений по всей стране получили более 1000 единиц оборудования, в том числе 216 аппаратов ИВЛ. А также сотни тысяч экспресс-тестов, СИЗ и расходных материалов.

C начала эпидемии Фонд Вадима Новинского направил на борьбу с распространением коронавирусной инфекции в Украине свыше 100 млн грн. Средства направлялись на закупку аппаратов ИВЛ, ПЦР-тестов и специализированных лабораторий, средства индивидуальной защиты для медиков. Все это централизовано распределялось в клиниках Донецкой, Херсонской, Николаевской, Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областей. Кроме того, 3,8 млн грн было выделено на материальную поддержку 31 семьи медиков, умерших вследствие COVID-19.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что инвестиции "Метинвеста" в экономику Украины достигли $10 млрд.

 


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Источник: http://uaprom.info/news/181545-metkombinat-azovstal-peredal-bolnicam-ukrainy-bolee-120-tonn-kisloroda.html
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