Метинвесту исполнилось 15 лет

Наибольшей промышленной компании Украины — Метинвест сегодня исполнилось 15 лет. Это один из крупнейших работодателей Украины, где работают более 80 000 официально устроенных сотрудников, а сумма выплаченных налогов за время работы компании составила — 165 миллиард гривен. Об этом сообщается на сайте, посвященном 15-летию компании — robymo.com.ua.

Метинвест / фото: gmk.center

Отмечается, что Метинвест помогает генерировать около 8% ВВП Украины, и за годы работы выплавил металла достаточного для возведения 20 тысяч Эйфелевых башен.

Группа Метинвест известный в мире производитель металла, из украинской стали построено самое высокое здание Лондона The Shard, крупнейший парусник Flying Clipper и даже ворота Панамского канала.

В Украине сталь компании используется в многочисленных объектах, это — стадион "Донбасс Арена" в Донецке, НСК "Олимпийский" в Киеве, саркофаг над Чернобыльской АЭС, пешеходно-велосипедный мост через Владимирский спуск в Киеве.

За время работы компания инвестировала в развитие украинских городов 2,5 миллиарда гривен. Метинвест оснащает больницы, помогает бороться с пандемией COVID-19 поддерживает экологические проекты, строит спортивные объекты, развивает общественный транспорт, а в 2021 году начал строительство университета "Метинвест политехника", где украинцы получат возможность учиться бесплатно востребованным профессиям.

Группа отказалась от налоговых каникул предложенных государством во время пандемии COVID-19. Это позволило городам обеспечивать больницы всем необходимым, выплачивать заработную плату работникам коммунальных предприятий и проводить противоэпидемические мероприятия.

Кроме того, предприятия "Метинвеста" — Ингулецкий, Центральный и Северный ГОК — в июле-сентябре 2020 перечислили в казну города подоходный налог и плату за землю в двойном размере. За этот период "Метинвест" дополнительно пополнил бюджеты всех уровней на 113 млн грн.

На сайте http://robymo.com.ua можно познакомиться с видео проектом "Робимо українське" об украинцах, которые совершают что-то особенное для Украины, что делает ее известной во всем мире. Первым героем сериала стал руководитель Киевского международного кинофестиваля Молодость Андрей Халпахчи.

Также на сайте с помощью смартфона можно посмотреть в дополненной реальности объекты, построенные из стали компании Метинвест.

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