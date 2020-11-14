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Местные выборы в Украине: жители каких городов повторно будут избирать мэра

Центральная избирательная комиссия назвала семь городов, в которых пройдут перевыборы мэра

сегодня, 11:27
Автор:

Павел Зинченко

15 ноября стартует повторное голосование на выборах городского головы  и проведено оно будет в семи городах страны. Кроме того, территориальные общины в определенных регионах будут повторно избирать депутатов местных советов. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия на своем аккаунте в Facebook.

Местные выборы в Украине: жители каких городов повторно будут избирать мэра

Семь городов изберут нового мэра

Мэра будут выбирать жители следующих городов: Одесса; Сумы; Луцк; Херсон; Краматорск; Каменец-Подольский; Украинка. Процесс заполнения бюллетеней будет намного проще, чем в первом туре выборов. Всего 2 кандидата и 1 отметка. Также 15 ноября в территориальных общинах (с численностью до 10 тыс.) в 16 регионах повторно пройдут выборы депутатов местных советов.

ЦИК также подчеркнул, что так называемый карантин "выходного дня" не помешает гражданам реализовать свое конституционное право выбора, но правила безопасности на избирательном участке остаются прежними. При входе на участок украинцам будут измерять температуру. Также будет присутствовать разметка для соблюдения дистанции, а также будут в наличии дезинфицирующие средства для рук. Кроме того, на избирательных участках будут находиться отдельные кабинки голосования для людей, имеющих признаки заболевания.

Как сообщало издание "Комментарии", стало известно, какие политсилы получили большинство в городских и областных советах.


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Источник: https://bigkyiv.com.ua/vybory-vzhe-tsiyeyi-nedili-v-yakyh-mistah-obyratymut-mera/
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