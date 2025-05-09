Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что кратковременное прекращение огня в Украине должно стать шагом к реальным мирным переговорам. Если же этот шанс будет сорван, Россию ждет новый раунд санкций, о чем он предупредил во время встречи с президентом Европейского совета Антониу Коштой, пишет The Guardian.

Канцлер Германии Фридрих Мерц . Фото: Reuters

Мерц заверил в непреклонной поддержке Украины со стороны Европейского Союза и подчеркнул, что Киев должен быть полноценным участником всех дипломатических процессов, касающихся завершения войны.

"Мы хотим скорейшего завершения конфликта, но не за счет Украины", — подчеркнул он.

Также канцлер проинформировал, что в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом выразил поддержку инициативе по временному, 30-дневному прекращению боевых действий. По его словам, этот шаг должен создать условия для подписания полноценного мирного соглашения.

"Пока главный вопрос — это позиция России. Если она сорвет этот шанс, мы вместе с нашими союзниками в Европе и США немедленно усилим санкционное давление", — заявил Мерц.

В пятницу, 8 мая, Фридрих Мерц впервые посетил европейские и евроатлантические институции в своей новой должности. В Брюсселе он провел переговоры с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен, президентом Европейского парламента Робертой Метсолой и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Портал "Комментарии" писал, что во время выступления в Бундестаге, приуроченного к 80-й годовщине поражения нацистской Германии, президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер сделал громкое заявление. Он обвинил Россию в извращении истории, когда она оправдывает войну против Украины якобы "борьбой с фашизмом". По словам президента, это опасная историческая ложь, которая обесценивает память о настоящей борьбе против нацизма.