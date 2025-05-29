Мерц показал, что яйца у него, в отличие от Шольца, есть: почему истерит Москва

Хорошие новости поступили из Германии после визита туда президента Украины Владимира Зеленского. В частности, о "совместных разработках" дальнобойного оружия, которое может появиться уже через несколько недель. Такое мнение высказал политолог, профессор кафедры международных отношений НАУ Максим Яли.

Владимир Зеленский и Фридрих Мерц. Фото из открытых источников

"Неожиданно "волшебный пендель" прилетел в Кремль, откуда не ждали. И, судя по пылающим пердак*м в Москве, там воспринимают угрозу прилётов "Таурусов" под видом условных "длинных Нептунов" всерьёз. Не, ну, а, что. В игру "Иранский Шахед", переименованный в "Герань", как оказалось, можно играть вдвоём. Только украинский "Таурус" и летит гораздо быстрее, и взрывчатки в нем гораздо больше", – отметил политолог.

Максим Яли прогнозирует, что теперь с меморандумом в Кремле по условиям мирного соглашения с Киевом резко ускорятся. И, есть надежда, "хотелки " тоже поубавят. Иначе через несколько недель мы увидим такие интересные видосики с прилетами по военным целям в рф, которые будут просто загляденье.

"Ведь за две недели ещё на пару сотен км аэродромы, самолёты, склады боеприпасов и прочее россияне точно не успеют передислоцировать. Мерц уже показал, что яйца у него, в отличие от Шольца, есть", – подытожил Максим Яли.

Читайте также на портале "Комментарии" — РФ предлагает Украине встречу 2 июня. Соответствующее обращение после Мединского сделал Сергей Лавров, предлагающий провести второй раунд переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле.

По его словам, делегация РФ во главе с Мединским готова предоставить Украине свой меморандум.



