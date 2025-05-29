Мерц показал, что яйца у него, в отличие от Шольца, есть: почему истерит Москва

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Кравцев Сергей
Хорошие новости поступили из Германии после визита туда президента Украины Владимира Зеленского. В частности, о "совместных разработках" дальнобойного оружия, которое может появиться уже через несколько недель. Такое мнение высказал политолог, профессор кафедры международных отношений НАУ Максим Яли.
Владимир Зеленский и Фридрих Мерц. Фото из открытых источников
Максим Яли прогнозирует, что теперь с меморандумом в Кремле по условиям мирного соглашения с Киевом резко ускорятся. И, есть надежда, "хотелки " тоже поубавят. Иначе через несколько недель мы увидим такие интересные видосики с прилетами по военным целям в рф, которые будут просто загляденье.
Читайте также на портале "Комментарии" — РФ предлагает Украине встречу 2 июня. Соответствующее обращение после Мединского сделал Сергей Лавров, предлагающий провести второй раунд переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле.
По его словам, делегация РФ во главе с Мединским готова предоставить Украине свой меморандум.
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