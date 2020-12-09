Мэр Одессы Труханов заболел коронавирусом

Вслед за мэром Львова Андреем Садовым, мэр Одессы сегодня заявил, что заболел коронавирусной инфекцией, сообщил он в Facebook. ФОТО: Из открытых источников

Мэр Одессы сделал тест, который показал положительный результат и пошел на самоизоляцию.

По его словам, тяжело вырваться из рабочего графика и уйти на самоизоляцию, но как признался чиновник, он будет все время на телефонной связи.

"Поэтому в любом случае остаюсь на связи и буду в телефонном режиме регулировать работу городских служб", — сообщил Труханов.

Глава Одессы снова призвал всех горожан соблюдать необходимую социальную дистанцию, дезинфицировать руки и носить маски.

Напомним, "Комментарии" писали, что Израиль получил первую партию вакцины от коронавируса. Производителем препарата стала компания Pfizer. Вакцину доставили самолетом из Брюсселя. Всего партия содержит 100 тысяч доз лекарственного средства. Отмечается, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уже высказал желания опробовать вакцину на себе — он вызвался первым сделать прививку и проверить, насколько эффективным является вещество на себе. Впрочем, дата начала массовой вакцинации израильтян пока не оглашается.

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