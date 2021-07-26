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Мэр Каменского Белоусов торжественно открыл светофор, поставленный без документов – СМИ

Журналисты считают факт открытия светофора свидетельством коррупции

сегодня, 10:17
Автор:

Станислав Молчанов

Городской голова Каменского Днепропетровской области Андрей Белоусов перерезал ленточку на открытии светофора, поставленного якобы без разрешительных документов и проведения тендерных торгов. Об этом сообщает Telegram-канал "Царьки".

Мэр Каменского Белоусов торжественно открыл светофор, поставленный без документов – СМИ

Андрей Белоусов - фото из открытых источников

"3 июня 2021 года между Департаментом жилищно-коммунального хозяйства и строительства Каменской городского совета и ООО "СНАБЕЛЕКТРО" был подписан Договор №2139-21 на выполнение проектно-сметной документации по объекту: "Строительство светофорного объекта по адресу: г. Каменское, Елизаветовское шоссе". В договоре указано, что изготовление проектно-сметной документации должно быть закончено до 18 июня 2021, а строительная экспертиза должна состояться до 30 июня 2021 года", — информирует канал.

Однако уже 10 июня, пишут журналисты, без прохождения процедур и тендеров, мэр Каменского Белоусов торжественно открыл светофорный комплекс.

Мэр Каменского Белоусов торжественно открыл светофор, поставленный без документов – СМИ - фото 2

"Мало того, что он установлен без изготовленного и утвержденного проекта, без прохождения государственной строительной экспертизы, без заключения договора на проведение работ с подрядчиком и, вообще, без проведения предусмотренного законом тендера, так мэр к нему ещё и ленточку перерезал", — комментирует канал.

По мнению журналистов, данный факт является свидетельством коррупции. 
Мэр Каменского Белоусов торжественно открыл светофор, поставленный без документов – СМИ - фото 3
"Ждём от Белоусова торжественное открытие общественного туалета и остановки общественного транспорта", — добавляют они.
Напомним, СМИ сообщали о возможных коррупционных схемах в Каменском городском совете, созданных вокруг инфраструктурных проектов. Компании, связанные с мэром Андреем Белоусовым и его партией "Бджола", якобы могли получать подряды на установку светофоров, ремонт дорог и обслуживание долгов местных теплосетей. 


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