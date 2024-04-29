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Мэр Каменского Андрей Белоусов объявил об открытии новой школы

Инвестиционный прорыв в Каменском: новая школа в рамках кредитной программы восстановления

сегодня, 16:45
Автор:
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Черновалова Кристина
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В городе Каменское Днепропетровской области произошло важное событие – открытие отдельного здания начальной школы Лицея №11.

Мэр Каменского Андрей Белоусов объявил об открытии новой школы

Открытие новой школы в Каменском

Об этом сообщил Каменский городской голова Андрей Белоусов.

Новое отделение рассчитано на 280 учащихся 1-4-х классов. Это современное образовательное пространство с комфортными учебными классами, кабинетами информатики, английского языка, логопеда, практического психолога и медицинским блоком, залом для проведения спортивных занятий.

В здании выполнили утепление фасада, замену окон, дверных блоков, полов, внутренних инженерных сетей и наружного освещения. Проведена реконструкция кровли и крыльцов, сетей водоснабжения, устройства систем пожарной и охранной сигнализации, видеонаблюдения. Есть пандусы для маломобильных групп населения и многое другое.

"В рамках программы "Инвестиции в город" мы постоянно работаем над привлечением иностранных инвестиций, чтобы улучшить состояние инфраструктуры и обеспечить достойные условия жизни жителям общества. Этот проект реализован за гранты в рамках Чрезвычайной кредитной программы для восстановления Украины. На очереди – ремонт КЗ "Научный лицей им. Анатолия Лигуна", городской больницы №9, больницы скорой медицинской помощи (бывшая больница №8) и ЦПМСП №3 (бывшая больница №7).

Искренне благодарны всем нашим международным партнерам, национальному менеджеру проекта ПРООН Игорю Кистеневу-Кавказскому и другим специалистам и кураторам Агентства ООН по развитию. Работаем и претворяем мечты в жизнь!", — сказал мэр Андрей Билоусов.

Мэр Каменского Андрей Белоусов объявил об открытии новой школы - фото 2
Мэр Каменского Андрей Белоусов объявил об открытии новой школы - фото 3
Мэр Каменского Андрей Белоусов объявил об открытии новой школы - фото 4
Мэр Каменского Андрей Белоусов объявил об открытии новой школы - фото 5



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