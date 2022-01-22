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Мэр Харькова отреагировал на заявления о вероятности оккупации города

Мэр города заверил украинцев в том, что Харьков будет защищаться до последнего

сегодня, 19:07
Автор:

Козлова Альбіна
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21 января Игорь Терехов, мэр Харькова, прокомментировал слова президента о возможности оккупации города российскими войсками. Об этом известно из прямого эфира передачи "Свобода слова Савика Шустера".

Мэр Харькова отреагировал на заявления о вероятности оккупации города

Игорь Терехов, фото Facebook

"Город Харьков – это украинский город. Харьков будет противостоять любой агрессии. Мы все вместе, харьковчане, жители Украины, не позволим никому отдать город Харьков, захватить город Харьков. Любой захватчик, который помышляет о том, чтобы прийти на нашу землю, должен знать, что он получит мощнейший отпор от горожан, от международных партнеров, от всех жителей Украины. Город Харьков был, есть и будет украинским городом. Хочу успокоить всех жителей – мы готовы, мы никому не дадим раскачивать ситуацию и будем это пресекать", – заявил руководитель городской администрации.

Подобную реакцию вызвали слова президента в интервью The Washington Post. Что касается возможного вторжения, президент отметил, что, скорее всего, Россия будет стремиться захватить территории, где есть русскоязычное население, а для оправдания своих действий будет использовать лозунг о защите русскоязычных. Поэтому под ударом могут оказаться крупные города, например Харьков. С другой стороны, в нем проживают более миллиона граждан, поэтому это не будет простая операция — это будет начало крупномасштабной войны.

Также мы писали, что президент сделал заявление о Крыме и Донбассе во время разговора с журналистом The Washington Post. Глава государства рассказал, что думает о сопротивлении украинцев российским оккупантам, возвращении оккупированных территорий Донбасса и Крыма, планах России по вторжению в Украину.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=uzgOj9i1mFE
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