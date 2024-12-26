Меняются правила: как будут работать детсады с 2025 года

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Амбарцумян Анна
С 1 января 2025 г. в Украине начинает действовать обновленный Закон "О дошкольном образовании", который станет ключевым шагом в реформировании этой сферы. Новые положения закона направлены на повышение качества образовательного процесса, расширение доступа к садам и создание лучших условий для воспитателей и детей. Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины.
Детский сад. Фото: mon.gov.ua
Для внедрения новых положений планируется принятие 28 нормативно-правовых актов, урегулирующих все аспекты работы системы дошкольного образования. Это позволит обеспечить четкость воплощения реформ и адаптировать систему к европейским стандартам.
Дошкольное образование – это основа для развития ребенка, его эмоционального и интеллектуального роста. Изменения, начинающие действовать с нового года, помогут обеспечить доступ к качественному образованию для всех детей страны и их легкий старт в обучении. Вступление этого закона в силу — это важный этап в реформировании образовательной системы Украины, направленный на улучшение условий для развития детей, – говорится в сообщении.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в 2025 году государство продолжит поддержку бесплатного горячего питания для учеников 1-4 классов. На эти цели в бюджете заложено 2,9 млрд гривен, которые в форме субвенции будут направлены общинам.
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