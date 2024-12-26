Меняются правила: как будут работать детсады с 2025 года

С 1 января 2025 г. в Украине начинает действовать обновленный Закон "О дошкольном образовании", который станет ключевым шагом в реформировании этой сферы. Новые положения закона направлены на повышение качества образовательного процесса, расширение доступа к садам и создание лучших условий для воспитателей и детей. Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины.

Детский сад. Фото: mon.gov.ua

Что изменится для воспитателей и родителей

Новый закон предусматривает оптимизацию рабочей погрузки воспитателей, что будет способствовать повышению их зарплат и улучшению условий труда. Для родителей появится больше возможностей благодаря расширенной сети детских садов, территориальной доступности и внедрению разных форм обучения. Нововведения включают в себя создание мобильных, семейных и минисадков, которые позволят охватить больше детей, в частности в отдаленных общинах.

Разнообразие групп и образовательных программ

В детсадах появятся новые типы групп: возрастные, разновозрастные, инклюзивные и специальные. Они будут предлагать разнообразные образовательные программы, учитывая потребности детей с разными способностями и особенностями развития.

Финансирование и поддержка

Учреждения дошкольного образования продолжат получать финансирование из государственного и местных бюджетов, а также за счет грантов, благотворительной помощи и других источников. У органов власти будут четкие обязательства по обеспечению ресурсов и справедливых условий оплаты труда для воспитателей, что позволит создать эффективную образовательную инфраструктуру.

Для внедрения новых положений планируется принятие 28 нормативно-правовых актов, урегулирующих все аспекты работы системы дошкольного образования. Это позволит обеспечить четкость воплощения реформ и адаптировать систему к европейским стандартам.

Дошкольное образование – это основа для развития ребенка, его эмоционального и интеллектуального роста. Изменения, начинающие действовать с нового года, помогут обеспечить доступ к качественному образованию для всех детей страны и их легкий старт в обучении. Вступление этого закона в силу — это важный этап в реформировании образовательной системы Украины, направленный на улучшение условий для развития детей, – говорится в сообщении.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в 2025 году государство продолжит поддержку бесплатного горячего питания для учеников 1-4 классов. На эти цели в бюджете заложено 2,9 млрд гривен, которые в форме субвенции будут направлены общинам.